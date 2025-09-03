La Guardia Civil estrecha el cerco sobre Pedro "el mexicano", autor del tiroteo de Alfafar

Encontrar a Pedro 'el mexicano'. Esa es la máxima prioridad para los agentes de la Policía Judicial que han asumido la investigación del tiroteo que se produjo la medianoche de este lunes en la calle Pintor Sorolla de Alfafar, cuya víctima permanece ingresada en el Hospital La Fe de València con pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones que le causaron los disparos en el hombro, la pierna y el glúteo, y que le han afectado a varios órganos vitales. De momento los investigadores ya han encontrado el machete con el que el investigado amenazó a Felias G. antes de descerrajarle tres tiros con una escopeta, que también ha sido encontrada en la vivienda en la que estaba viviendo como okupa junto a miembros de otros dos clanes familiares.

Los primeros datos apuntan a que el hombre podría permanecer escondido en un barrio de València. De ahí que hayan intensificado los controles de vigilancia en esta zona de la ciudad. Sin embargo, la Guardia Civil confía en que el autor de los disparos, un hombre de 37 años con antecedentes penales que ya ha sido identificado, siga los pasos de su amigo, con el que huyó corriendo tras esconder el arma en la casa, quien ayer por la tarde se entregó en el cuartel de Patraix en compañía de su abogado, Alfredo Escudero, con quién contactó antes de entregarse. Según ha podido confirmar este diario, el joven de 23 años permanece en el calabozo a la espera de pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Catarroja en las próximas horas, quien asumirá el caso en funciones de guardia.

A la espera de que el juzgado determine los hechos que se le imputan, el acompañante del agresor podría ser encausado por los delitos de tenencia ilícita de armas y ocupación de vivienda, a falta de determinar su implicación en el homicidio en grado de tentativa, pese a que no disparó el arma. De hecho, en las imágenes que grabaron los vecinos de estos hechos que ocurrieron sobre las 23.30 horas de la noche del lunes se observa como fue él quien le arrebató el arma al 'mexicano' y la guardó en la casa justo antes de huir con el agresor, que permanece en paradero desconocido.

En coma inducido

La víctima, por su parte, continúa hospitalizada con pronóstico reservado en el Hospital La Fe de València, donde fue evacuada de urgencia por una ambulancia debido a las graves lesiones que presentaba. A su llegada al citado centro sanitario, Felias G., de 33 años de edad, tuvo que ser intervenido hasta en dos ocasiones por las graves lesiones que presentaba como consecuencia de los disparos. Preguntado por este diario, su primo, Luis Olmos, no oculta su preocupación por su evolución e informa que su familiar continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en coma inducido.

La familia ha manifestado su decisión de mantenerse al margen y dejar avanzar la investigación para proceder a la detención del agresor. En este sentido, aprovechan el altavoz para agradecer a todas aquellas personas que ayudaron y bajaron a dar testimonio de lo ocurrido a la policía aportando los vídeos y fotos para poder identificarlo. "Es lo único que pedimos", subraya Olmos. Tal y como informó Levante-EMV, fue él quien asistió en primer lugar a su primo tras recibir los disparos. "Me avisó mi hija que estaba discutiendo con dos chicos. Llegué y vi que uno de ellos le estaba amenazando con un machete. Intenté mediar para calmar los ánimos, pero de repente (Pedro) se volvió local, se metió en la casa, sacó la escopeta y empezó a disparar", relataba.

Levante-EMV

Sin pensarlo y a sangre fría, 'el mexicano' le descerrajó tres disparos, primero en el hombro, un segundo tiro en la pierna, y cuando ya estaba tirado en el suelo, un tercero en el glúteo. Acto seguido le propinó varios golpes en la cabeza con el arma antes de que se la arrebatara su amigo y se dieran a la fuga. Al ver las heridas de bala, Luis comenzó a taponar las heridas. Rápidamente, se quitó el cinturón y le hizo un torniquete en la pierna para evitar que perdiera más sangre. Luego repitió esta misma operación con el cinturón de otro amigo, esta vez en la herida del hombro. A su llegada, los agentes de la Policía Local ayudaron a asistir a la víctima hasta que una ambulancia del SAMU evacuó al paciente al Hospital La Fe, donde permanece ingresado en la UCI.

Quince horas de tensión

Por el momento no ha trascendido el motivo que desencadenó la discusión que acabó en una tentativa de homicidio, aunque según los primeros datos, víctima y agresor se conocían "de toda la vida, del pueblo". De ahí que los investigadores no descarten que se pueda tratar de un ajuste de cuentas. De hecho, vecinos de la calle Pintor Sorolla de Alfafar confirman a este diario que la noche anterior ya mantuvieron una trifulca, por lo que no se descarta que en la noche de los hechos ambos se hubieran citado para 'zanjar' el conflicto.

Entrada de las fuerza sde segiuridada la vivienda okupada. / José Manuel López

Tras cometerse estos hechos que se siguen investigando, más de medio centenar de agentes de la Policía Local de Alfafar y de la Guardia Civil custodiaron la vivienda durante más de quince horas ante la (mínima) sospecha de que pudiera permanecer atrincherado el agresor, como había apuntado algún vecino, a pesar de que un equipo de negociadores movilizado en un primer momento abandonó la casa de madrugada al descartar esta hipótesis. Durante todo ese tiempo, decenas de vecinos se amontonaban en las calles adyacentes atraídos por el amplio despliegue policial y de medios de comunicación que se trasladaron para informar del último minuto de este suceso que paralizó durante unas horas las fiestas patronales que estos días se celebran en Alfafar.

Minutos antes de las 14.00 horas de este martes, una docena de agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil irrumpía en la vivienda tras conseguir el auto de entrada de la jueza de Catarroja, realizando una minuciosa inspección en la que confirmaron que no había nadie en el interior, como ya indicaba el dron con el que se había sobrevolado la casa horas antes para inspeccionarla. Durante el registro encontraron, eso sí, la escopeta y el machete con la que Pedro 'el mexicano' amenazó y disparó a su víctima, así como material que lo incrimina.