Tres detenidos por la venta de fentanilo en un piso de Paterna

La Policía Nacional ha detenido en Paterna al morador de una vivienda y a otras dos personas que colaboraban con él para trasladar la mercancía que comercializaban en el citado domicilio de la capital de l'Horta Nord a los que se les acusa de un delito de tráfico de drogas.

Los agentes pillaron in fraganti a los socios metiendo en el interior de la casa algunas de las sustancias estupefacientes que luego vendían al menudeo, principalmente fentanilo, cocaína y hachís.

La investigación de estos hechos que ahora informa la Policía Nacional en un comunicado se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de que en un domicilio de Paterna se estarían vendiendo sustancias estupefacientes. Tras los avances de la investigación, pudieron constatar que el morador y propietario de la vivienda era el encargado de llevar a cabo la compraventa de estas drogas, que suponía su única fuente de ingresos.

Trasladaban la droga con un ciclomotor

Además, junto a él habría otras dos personas encargadas de realizar traslados de la droga desde otros lugares hasta el domicilio investigado utilizando un ciclomotor. Una vez determinada la función de cada uno de los tres investigados, los policías solicitaron a la autoridad judicial la correspondiente orden de entrada y registro de la vivienda.

Durante la actuación policial, los agentes intervinieron dos cajas de fentanilo de 50 microgramos, 3.460 euros en efectivo, 38 gramos de cocaína, casi 56 gramos de hachís, pastillas utilizadas para mezclar cocaína así como una cuerda y bolsa de plástico para las sustancias estupefacientes.

Tras proceder a la detención de las tres personas que estaban siendo investigadas por un delito de tráfico de drogas, los arrestados pasaron a disposición judicial.