Accidente de tráfico
Un accidente en la A-7 provoca más de cuatro kilómetros de retenciones a la altura de Bétera
El siniestro ha ocurrido dirección Castellón y ha provocado un importante colapso en la vía
Un accidente de tráfico ha complicado la circulación en la autovía A-7 a la altura de Bétera. El siniestro, ocurrido dirección Castellón, ha provocado un importante colapso en la vía, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
El incidente ha generado retenciones que superan los cuatro kilómetros, afectando a cientos de conductores que se desplazaban a primera hora del día. La DGT recomienda extremar la precaución en la zona y estar atentos a la evolución del tráfico para evitar mayores inconvenientes en esta vía de gran afluencia.
