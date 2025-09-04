Un accidente en la A-7 provoca más de cuatro kilómetros de retenciones a la altura de Bétera.

Un accidente de tráfico ha complicado la circulación en la autovía A-7 a la altura de Bétera. El siniestro, ocurrido dirección Castellón, ha provocado un importante colapso en la vía, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

El incidente ha generado retenciones que superan los cuatro kilómetros, afectando a cientos de conductores que se desplazaban a primera hora del día. La DGT recomienda extremar la precaución en la zona y estar atentos a la evolución del tráfico para evitar mayores inconvenientes en esta vía de gran afluencia.