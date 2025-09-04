Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido grave un motorista valenciano tras chocar contra un turismo en Zaragoza

El herido, de 47 años, ha sido trasladado en helicóptero del 112 al hospital Miguel Servet

Un helicóptero medicalizado del 112 de Aragón, en una imagen de archivo.

Un helicóptero medicalizado del 112 de Aragón, en una imagen de archivo. / EFE

Redacción Levante-EMV

València

Un motorista nacido en la provincia de Valencia de 47 años ha resultado herido grave este jueves tras colisionar lateralmente contra un turismo en Mequinenza (Zaragoza) y ha sido trasladado en helicóptero del 112 al hospital Miguel Servet de la capital aragonesa.

El siniestro ha tenido lugar a las 14.18 horas en el kilómetro 296 de la carretera N-211, según ha informado la Guardia Civil.

Al lugar del siniestro han acudido agentes de la agrupación de tráfico, así como protección civil y mantenimiento carreteras.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Calatayud estudia las causas del accidente.

