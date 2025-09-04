En Amposta
Atendidas 30 personas por el incendio de un local comercial en Tarragona
14 personas han sido dadas de alta 'in situ'; 11 trasladadas en estado leve al Hospital Verge de la Cinta; y otras 5 leves derivadas al Hospital Comarcal d'Amposta
EP
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a un total de 30 personas por el incendio que se ha declarado este jueves por la tarde en un local comercial en Amposta (Tarragona), informa en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.
Según informa, hasta en torno a las 21 horas de este jueves, 14 personas han sido dadas de alta 'in situ'; 11 trasladadas en estado leve al Hospital Verge de la Cinta; y 5 leves que han sido derivadas al Hospital Comarcal d'Amposta.
Según han explicado fuentes de los Bombers de la Generalitat a Europa Press, el aviso de este incendio se ha recibido a las 14.35 horas; se trata de una tienda de venta de electrodomésticos y patinetes en la que "había baterías eléctricas"; y Protecció Civil de la Generalitat ha puesto en prealerta el Procicat.
- Herido de gravedad un hombre en un nuevo tiroteo en Xirivella
- Aemet avisó a Emergencias a las 9.43 horas del 29-O que 'el momento álgido' de la dana sería 'a las 18 horas en el interior
- Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle
- El incendio de un desguace en Quart de Poblet provoca una espectacular columna de humo negro
- Alerta en Mislata por una oleada de robos en viviendas
- El tráfico sigue creciendo en València con hasta 20.000 coches más al mes
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- València finaliza la limpieza del nuevo cauce: 'Es la forma de presionar a la CHJ para que asuma sus competencias