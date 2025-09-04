Herido de gravedad un hombre en un nuevo tiroteo en Xirivella

Un nuevo tiroteo, el tercero en menos de diez días, ha dejado a un hombre herido de gravedad por el impacto de las balas en Xirivella. El suceso ha tenido lugar sobre las 9.50 horas de este jueves en la calle Sánchez Moscardó de la localidad de l'Horta Sud.

Hasta el lugar se ha desplazado rápidamente un equipo de la Policía Local de Xirivella que se encontraba patrullando por la zona, cuyos agentes han prestado las primeras asistencias al herido, cuya edad de momento no ha trascendido.

Según ha podido saber este diario, se trataría de un varón de unos 30-40 años de edad que habría quedado inconsciente. Varias patrullas de la Policía Nacional han acudido inmediatamente a la zona y los agentes buscan al autor de los disparos, quien se habría dado a la fuga a bordo de un vehículo.