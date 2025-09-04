Investigación
Muere una niña de 11 años tras caer de la terraza de un quinto piso en Sevilla
Los servicios de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento de la menor
EFE
Una niña de 11 años murió la noche de este miércoles después de caerse desde la terraza de una vivienda en la calle Montería de Sevilla, según han indicado a EFE fuentes del 112.
El aviso llegó a la sala del 112 sobre las 22:30 horas y en él un ciudadano alertaba de una persona precipitada desde una cuarta o quinta planta de un edificio de la calle Montería, en la barriada de Juan XXIII de la capital andaluza, hasta donde se desplazaron dotaciones de bomberos, sanitarios, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local.
Al llegar hasta el lugar del siniestro, los intervinientes constataron que la víctima era una niña de 11 años, pero nada pudieron hacer por recuperarle el pulso, así que solo pudieron confirmar su fallecimiento.
- Aemet avisó a Emergencias a las 9.43 horas del 29-O que 'el momento álgido' de la dana sería 'a las 18 horas en el interior
- Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle
- El incendio de un desguace en Quart de Poblet provoca una espectacular columna de humo negro
- El tráfico sigue creciendo en València con hasta 20.000 coches más al mes
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- València finaliza la limpieza del nuevo cauce: 'Es la forma de presionar a la CHJ para que asuma sus competencias
- Detenidos un guardia civil y un familiar del piloto Marc Márquez por un asesinato en 2022 en Lleida
- La Generalitat investiga el hallazgo de una cámara oculta en una base de los bomberos forestales