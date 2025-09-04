Improvisan un altar en honor a 'Raponchi', asesinado a tiros en Xirivella

Familiares y amigos de Daniel S., la víctima de 35 años asesinada a plena luz del día en Xirivella, han puesto cirios y un centro de flores en la Plaza Gerardo Garcés, en el cruce con la Avenida Constitución, en Xirivella. La calle donde sobre las 09.50 horas de la mañana de este jueves un hombre ha asesinado a Daniel S., conocido como 'Raponchi' y de 35 años de edad con múltiples antecedentes penales, tras descerrajarle tres tiros en el pecho, a sangre fría y a plena luz del día.

Tras consumar el homicidio, el autor de los disparos se ha dado a la fuga a bordo de un BMW oscuro en el que ha huido a toda velocidad. La víctima es Daniel S., un hombre d. De hecho, el fallecido habría salido recientemente de prisión tras cumplir una condena.

Varias personas que han presenciado los hechos señalan que el homicida iba a bordo de un coche oscuro de alta gama cuando ha sorprendido a su víctima por la espalda mientras iba paseando por una de las calles adyacentes. En apenas unos segundos, le ha descerrajado a bocajarro tres disparos mortales, se ha subido al coche y se ha fugado en el vehículo que conducía una segunda persona, lo que hace indicar que el acusado habría actuado con premeditación y alevosía.

Redacción Levante-EMV

Muerto en el acto

El personal de una farmacia ubicada a escasos metros del lugar del crimen ha prestado las primeras asistencias al herido, que ha caído desplomado en estado inconsciente en plena calle sobre un reguero de sangre. Testigos relatan como las farmacéuticas han comenzado a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, por turnos, hasta la llegada de un primer equipo de la Policía Local de Xirivella que se encontraba patrullando por la zona.

Tras recibir un aviso de un herido por arma de fuego, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico, cuyo personal ha retomado las maniobras de RCP hasta la llegada de un SAMU, cuyo equipo médico finalmente ha continuado asistiendo al herido hasta que finalmente han confirmado su fallecimiento. Minutos antes de las 12.00 del mediodía, la comisión judicial que se ha desplazado hasta el lugar ordenaba el levantamiento de cadáver, que se ha trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia donde en las próximas horas se le practicará la autopsia.

"Te tengo que matar"

La zona ha quedado acordonada bajo un estricto dispositivo de seguridad formado por decenas de policías para facilitar el trabajo de los agentes, ante la acumulación de decenas de vecinos y periodistas que se encontraban en las inmediaciones. Especialistas de la Policía Científica, por su parte, han realizado una minuciosa inspección ocular del terreno en busca de posibles vestigios del autor del crimen, quien permanece en paradero desconocido tras huir a bordo de un coche oscuro de alta gama. Minutos antes de las 14.00 horas los agentes levantaban el operativo mientras que personal municipal de la Brigada de limpieza eliminaba los restos de sangre.

Asesinan a tiros a un hombre en Xirivella / Francisco Calabuig

Antes de ello, y durante el rastreo, los investigadores han inspeccionado minuciosamente la calle en la que han hallado los casquillos de las balas que han causado la muerte de Daniel S, conocido en el pueblo como Raponchi. Según los primeros datos, todo apunta a un ajuste de cuentas entre víctima y agresor, quienes anoche ya habrían protagonizado una violenta reyerta en el recinto ferial, a escasos metros de la zona en la que se ha producido el homicidio, en la que llegaron a amenazarse de muerte según indican los vecinos.

De hecho, uno de los testigos que se encontraba en una cafetería próxima indica que el autor de los disparos, un hombre de etnia gitana, con barba y vestido de negro, ha llegado a gritar "te tengo que matar" segundos antes de empuñar el arma.

El Ayuntamiento de Xirivella, por su parte, ha puesto a disposición de los investigadores las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas justo en el punto en el que se ha producido el crimen, y que confían, podría ayudar a identificar al asesino.