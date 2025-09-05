Dos accidentes en la V-21 y la AP-7 complican los accesos a Valencia con retenciones kilométricas

La mañana de este viernes se ha visto marcada por dos accidentes de tráfico que están complicando los accesos a Valencia. El más reciente se ha producido en la V-21, en el entorno de Alboraya, donde un siniestro ha generado retenciones de hasta tres kilómetros en dirección a la capital, según la Dirección General de Tráfico (DGT). El accidente ha tenido lugar poco después de las 8:00 horas, afectando a una de las principales vías de entrada desde el norte.

Minutos antes, alrededor de las 7:30 horas, otro accidente en la AP-7 ya había complicado la circulación en sentido a Valencia, a la altura de Sollana. El incidente, ocurrido en el kilómetro 539 de la autopista, ha provocado retenciones de más de dos kilómetros y obligó a circular con especial precaución debido a la irregularidad del tráfico en la zona.

Los dos siniestros han coincidido en plena hora punta de la mañana, lo que ha intensificado las dificultades para acceder a la ciudad desde el norte y el sur. La congestión está afectando a centenares de conductores, especialmente a quienes utilizan estas vías para acudir a sus trabajos o centros de estudio en Valencia.