Incendios forestales
La Alta Sanabria (Zamora) en alerta: Nuevo incendio en Castromil
Hasta la zona en la que se ha originado el fuego se han desplazado 25 medios de extinción, ocho de ellos aéreos
M. J. Cachazo
Un nuevo incendio en Castromil, en la Alta Sanabria, ha obligado a movilizar en la tarde de este viernes a un amplio dispositivo de medios de extinción.
El incendio forestal se ha originado a las 15.33 horas. En el lugar en el que se han detectado las llamas trabajan en estos momentos 25 medios del operativo de extinción.
En concreto, sobre el terreno, trabajan dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldozer y cinco ELIF.
Además, hasta Castromil se han desplazado ocho medios aéreos que están descargando agua sobre el foco del incendio para intentar extinguirlo en la mayor brevedad posible y que no se propague.
Por el momento se desconocen las causas que han provocado este nuevo incendio en Sanabria, una comarca en la que durante el pasado mes de agosto se registraron dos fuegos de consideración que han calcinado gran cantidad de hectáreas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un fallecido en un nuevo tiroteo en Xirivella
- Educación rescinde el contrato de transporte escolar a Monbús y lo adjudica a otra empresa
- Alerta en Mislata por una oleada de robos en viviendas
- Cinco 'casas de pueblo' resisten entre un mar de grúas en Malilla
- València finaliza la limpieza del nuevo cauce: 'Es la forma de presionar a la CHJ para que asuma sus competencias
- Aviso naranja por lluvias en el litoral valenciano
- Un camión arrolla a varios operarios en la pista de Silla y obliga a cortar la autovía de madrugada
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa