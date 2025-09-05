Vilagarcía de Arousa
Investigan la muerte violenta de una mujer en Pontevedra
El suceso ocurrió a eso de las siete de la tarde en las inmediaciones de la plaza de la Independencia
Lucía Romero
Una mujer fue hallada muerta en la tarde de este viernes en un domicilio del centro de Vilagarcía de Arousa con signos de violencia, mientras que un hombre que se encontraba con ella se arrojó por la ventana tras el suceso si bien fue trasladado con vida al Hospital de O Salnés, según explican testigos de los hechos.
El suceso ocurrió a eso de las siete de la tarde en las inmediaciones de la plaza de la Independencia, donde en estos momentos se hallan numerosos efectivos policiales y servicios de emergencias para determinar qué pudo haber ocurrido en el citado domicilio en las horas previas.
De momento son muy pocos los datos que han trascendido de los hechos, aunque inicialmente se barajó que la mujer fallecida podría ser la madre del herido, que supuestamente se habría arrojado luego desde la ventana de un tercer piso. No se descarta tampoco que sea un caso de violencia de género, aunque todavía es muy pronto para determinarlo.
