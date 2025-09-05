Prisión provisional para el joven que huyó con el autor del tiroteo de Alfafar

Prisión provisional, comunicada y sin fianza. Es la medida preventiva que el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, en funciones de guardia de incidencias, ha acordado esta tarde para S.M, el joven de 23 años que en la medianoche de este lunes huyó corriendo con Pedro 'el mexicano' después de que este descerrajara tres tiros a sangre fría contra Felias G. en una calle de Alfafar.

Tras pasar a disposición judicial este mediodía y realizarle el correspondiente interrogatorio, el magistrado adopta esta decisión que solicitaba el Ministerio Fiscal al entender que existe riesgo de fuga a la vista de los indicios de criminalidad recogidos en el atestado policial, y que apuntan a que el investigado podría haber actuado conjuntamente como presunto coautor, cooperador necesario o, en su caso, bajo dolo eventual, en los hechos que el presunto autor material de los disparos, que permanece en paradero desconocido.

El ahora investigado en una causa de homicidio en grado de tentativa defiende que fue él quien evitó que el agresor acabara con la vida de su víctima porque le arrebató el arma. Ni siquiera le ha ayudado a esquivar la cárcel el hecho de que, horas después del intento de homicidio y tras varias horas escondido, el joven acudiera este martes acompañado de su abogado, Alfredo Escudero, al cuartel de Patraix de la Guardia Civil para entregarse.

Su abogado recurrirá

El magistrado de Valencia se inhibirá ahora de las actuaciones en favor de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, quien tiene las competencias para proseguir con la investigación al tenar ya diligencias abiertas previamente por estos hechos, informan fuentes del TSJCV. A la espera de que el juzgado de Catarroja decida si mantiene o no esta medida cautelar, su letrado ha anunciado que va a presentar un recurso.

Pese a que el joven mantiene que no participó en la pelea que derivó en un tiroteo, se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa por su presunta implicación en el suceso. Además, también se le acusa de un delito de tenencia ilícita de armas y de robo, ya que la escopeta con la que se efectuaron los disparos había sido sustraída y sus legítimos propietarios habían denunciado el robo. Así con todo, alega que el arma era de Pedro, el autor de los disparos que continúa en paradero desconocido.

Durante el interrogatorio, el detenido solo ha querido responder a las preguntas de su abogado. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, equipo que ha asumido la investigación del caso, han sometido al detenido a la prueba de la parafina para tratar de captar restos de la pólvora expulsada por el arma, cuyos resultados pueden ser no concluyentes por el tiempo transcurrido desde los hechos hasta que se le realizó la prueba.

La víctima sigue en coma inducido

Los hechos por los que ahora el joven ha sido encarcelado ocurrieron la medianoche del lunes, sobre las 23.45 horas, en la calle Pintor Sorolla de Alfafar. Tras mantener una discusión y amenazarlo con un machete de grandes dimensiones, Pedro 'el mexicano' entró en la casa en la que vivía el joven que ahora está detenido, sacó una escopeta y descerrajó tres tiros a sangre fría a Felias G. primero en el hombro y luego en la pierna. Cuando la víctima yacía en el suelo, el agresor le lanzó un tercer disparo en el glúteo y le dio varios golpes en la cabeza con la culata del arma.

El ahora detenido le arrebató el arma y la guardó en la casa justo antes de huir. Un familiar del herido fue el primero en asistirle, taponando la herida y practicándole un torniquete en las heridas de la pierna y el brazo. Tras recibir el aviso de un herido por arma de fuego, el servicio de Emergencias movilizó a una ambulancia del SAMU cuyo equipo médico evacuó al paciente al Hospital La Fe de València, donde fue intervenido de urgencia hasta en dos ocasiones. El paciente permanece ingresado en la UCI en coma inducido debido a la gravedad de las lesiones, que le habrían afectado a diversos órganos vitales.

Primer detenido por los tiroteos en l'Horta Sud

Durante quince horas de tensión, un estricto dispositivo de seguridad formado por más de medio centenar de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local cercaron la vivienda ante la sospecha de que el autor de los disparos pudiera permanecer atrincherado. Sobre las 14.00 horas una docena de agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil asaltaban la vivienda tras conseguir el auto judicial que los autorizaba a ello, confirmando la hipótesis de que se había fugado. Durante la inspección ocular de la vivienda los agentes hallaron el machete y la escopeta con la que el investigado había disparado a su víctima, así como diverso material que le incrimina directamente.

Dos agentes custodian el cuerpo sin vida del hombre asesinado a tiros en Xirivella. / Francisco Calabuig

El ingreso en prisión del joven que huyó con el autor de los disparos supone el primer encarcelamiento relacionado con la oleada de tiroteos que ha sacudido a la comarca de l'Horta Sud en una semana negra, tres en apenas ocho días y en un radio de diez kilómetros. Los tres autores materiales de los disparos continúan fugados de la justicia y su paradero sigue siendo un misterio. Es por ello que Policía Nacional y Guardia Civil mantiene desplegados diversos controles por València y su área metropolitana para poder dar caza a los tres acusados que ya han sido identificados.

Se trata de Francisco C., autor del crimen de Alaquàs; Pedro B., alias 'el mexicano', autor del homicidio en grado de tentativa en Alfafar; y Juan M., alias 'el Morcilla', autor del asesinato a tiros de Daniel M. este jueves en Xirivella.