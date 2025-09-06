Fallece un motorista en un accidente en la CV-410 en Aldaia
EP
Un motorista ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico en la carretera CV-410, a la altura de la localidad valenciana de Aldaia, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El siniestro ha tenido lugar este sábado en el kilómetro 3 de la CV-410 y el CICU ha recibido el aviso del suceso alrededor de las 12.30 horas.
Hasta el lugar, el CICU ha movilizado una ambulancia del SAMU, pero al llegar el equipo sanitario solo ha podido hacer las pruebas habituales para confirmar el fallecimiento del hombre.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
- Cinco 'casas de pueblo' resisten entre un mar de grúas en Malilla
- Aviso naranja por lluvias en el litoral valenciano
- La sorpresa de Bernabé en Carlet
- Maribel Vilaplana rompe su silencio: 'El foco debe estar en las personas que tenían responsabilidades y poder de decisión
- Los pasajeros 'fantasma' del aeropuerto de Valencia
- Carta a Calpe
- Tres tiroteos en ocho días ponen en alerta a l'Horta Sud
- Cambia el tiempo este fin de semana en la Comunitat Valenciana