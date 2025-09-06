Dos heridos en una pelea con apuñalamiento en Alicante

La Explanada de Alicante ha sido escenario en la mañana de este sábado de una violenta pelea que se ha saldado con dos hombres heridos y un detenido.

Según fuentes del CICU, el aviso se recibió sobre las 9.40 horas, alertando de un enfrentamiento que había dejado un varón de 28 años con una herida en el muslo y otro de 27 años con una contusión en la pared abdominal. Al lugar se desplazaron una unidad del SAMU y otra de Soporte Vital Básico, que trasladaron a ambos al Hospital Doctor Balmis.

Los hechos ocurrieron en el interior de un Burger King de la zona, donde la discusión entre los dos hombres –de origen árabe, según fuentes policiales– derivó en un apuñalamiento por la cual la víctima sufrió lesiones graves en la pierna.

Agentes de la Policía Local intervinieron en primera instancia, logrando detener al presunto agresor y recuperar dos teléfonos móviles que ambos implicados habrían sustraído previamente, lo que originó la disputa. Posteriormente, la Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias, mientras la Policía Local trasladó al herido al hospital.