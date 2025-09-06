Piden 15 años de cárcel para el acusado de violar durante años a la hija de su pareja desde que tenía nueve años

Un hombre se enfrenta a quince años de cárcel por presuntamente violar de manera "continua y reiterada" durante años a la hija de su pareja, desde que la niña apenas tenía nueve años, a la que agredía en plena madrugada, valiéndose de que la menor estaba aterrorizada y aprovechando que su madre, que era perfectamente conocedora de los hechos, "nunca hizo algo para impedirlo". Es por ello que el Ministerio Fiscal imputa también a la progenitora en este delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, y solicita para ella trece años de prisión por no evitar esta situación que su hija le comunicó, y que sufrió durante cuatro largos años.

Los hechos que fueron juzgados este jueves ante el Tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia se iniciaron en el año 2017. Según el escrito de la Fiscalía, la primera agresión sexual tuvo lugar una noche del citado año, cuando el acusado estaba cuidando de la niña y de sus dos hermanos, todos ellos fruto de una antigua relación de su pareja, en su casa de un barrio de València. Aprovechando que la madre estaba trabajando en un hotel, donde hacía el turno de noches, el hombre se valió de que la niña estaba durmiendo para tocarle los genitales. En ese momento la víctima apenas tenía nueve años.

La situación se volvió más cruda dos años después, cuando la familia se había mudado a otra casa en un municipio de la comarca de Camp de Túria que este diario no revela para proteger el anonimato de la víctima. Una noche de 2019, el encausado cogió a la niña de la mano y, "con verdadero ánimo libidinoso", la acercó a sus genitales para que le masturbara. Los abusos fueron aumentando "en intensidad y frecuencia" cuando la niña cumplió doce años. Desde ese momento, según la acusación, su agresor llegaba a fotografiarla desnuda y aprovechaba cualquier excusa para acercarse a ella.

La violaba de madrugada

La menor llegó a denunciar que en una ocasión sorprendió a su agresor mientras dormía, aprovechando su estado para tumbarse a su lado y tocarle. Para evitar que pudiera salir y escapar, el acusado ató con una cuerda la puerta del pasillo con la de la habitación. Durante el tiempo que mantuvo encerrada a su víctima, el acusado llegó a manifestarle que pensaba que la había desvirgado. Al percatarse de que su hija y su pareja estaban encerrados en la habitación la madre irrumpió en la estancia, empezó a empujar la puerta y quitó las cuerdas. Tras discutir con el acusado, recriminó a su hija que estuviera tirada en la cama.

El infierno que estaba sufriendo la niña se volvió más crudo a partir de 2021. Según la reconstrucción de los hechos de la Fiscalía, a partir de ese año el encausado comenzó a enviarle fotos y vídeos de alto contenido sexual en los que aparecía él masturbándose. Además, durante esa etapa en la que la niña tenía trece años, le obligaba a mantener relaciones sexuales plenas de manera continua y reiterada, y en plena madrugada, ya que estas se producían sobre las 4 o 5 de la madrugada. La menor accedía ante el dominio físico del procesado y el verdadero temor que le tenía. De hecho, durante las violaciones le amenazaba y le humillaba diciéndole cosas como "si no lo haces te vas a enterar", "cariño, ves, ya no es tan difícil", "ves cómo se hace a una puta". En otras ocasiones incluso le llegó a incriminar que "no sirves para follar" o "todo esto para una mierda".

La madre era conocedora

Según manifestó la niña, todas estas violaciones se produjeron bajo la pasividad de su madre, quien era perfectamente conocedora de los hechos porque la propia hija se lo había comunicado, y a pesar de ello nunca hizo nada para impedirlo. De ahí que el Ministerio Fiscal pida también el ingreso en prisión para la madre, quien se enfrenta a una pena de trece años de prisión como presunta autora de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años. Este mismo delito se le imputa al encausado, para quien las acusaciones piden quince años de cárcel. Solicitan, además, el pago de 15.000 euros de indemnización por los daños morales ocasionados a la víctima.

Asimismo, la Fiscalía pide para él nueve años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 300 metros de la niña durante un periodo de doce años, mientras que para la madre solicitan estas mismas medidas en un periodo de siete y diez años respectivamente. Durante el juicio celebrado este jueves testificaron agentes que asistieron a la menor y los psicólogos que le realizaron informes periciales. Además, se leyó el informe del volcado de móviles que ordenó la policía, y que acreditaría la versión de la menor. El caso ha quedado visto para sentencia.