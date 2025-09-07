Diez heridos en dos accidentes de tráfico en Sagunt y Alginet

Diez personas han resultado heridas en dos accidentes de tráfico registrados esta mañana en los municipios de Sagunto y Alginet, según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El primero de los accidentes, con cinco heridos, tres hombres y dos mujeres de entre 18 y 20 años de edad, se ha producido a las 08:02 horas en la A-23, a su paso por el término municipal de Sagunt, tras la salida de un coche de la calzada.

El CICU ha enviado al lugar dos ambulancias SVB (Soporte Vital Básico) y los servicios sanitarios han atendido a los heridos por policontusiones en espalda, rodilla y esguince de cuello y han sido trasladados al Hospital de Sagunt.

Otros cinco heridos en Alginet

Un segundo accidente, en el que han resultado heridas otras cinco personas, ha sido registrado esta mañana a las 08:49 horas, en el kilómetro 366 de la A-7 en dirección a Albacete, a su paso por el término municipal de Alginet.

El CICU ha movilizado al lugar una ambulancia Samu y dos SVB y los servicios sanitarios han atendido a dos mujeres y tres hombres.

El Samu ha trasladado al Hospital de la Ribera a un hombre de 33 años con contusión en pared torácica mientras que las otras cuatro personas han sido atendidas por el Samu por fractura de cadera y diversas contusiones y trasladadas por los SVB al Hospital de la Ribera.