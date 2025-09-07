Desmantelan un laboratorio clandestino de fármacos para la disfunción eréctil en Manises

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la localidad de Manises un laboratorio clandestino de elaboración de fármacos para la disfunción eréctil y han detenido a dos personas de 29 y 38 años. Además, han incautado casi 1700 gramos de sustancia potenciadora de la actividad sexual y 41 gramos de cocaína. La investigación policial se originó tras tener conocimiento de actividades relacionadas con el tráfico de drogas en la localidad de Paterna, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Durante las vigilancias realizadas en puntos "estratégicos" de la población, los agentes observaron la actividad sospechosa de un vehículo de alta gama. Tras estacionar este en la vía pública, un hombre se aproximó a la ventanilla del conductor para intercambiar una bolsa de color blanco por un fajo de billetes. Por tales hechos, los policías llevaron a cabo la inspección posterior del vehículo, donde se incautaron seis gramos de cocaína y 210 euros en efectivo.

Labores de investigación

Avanzadas las labores de investigación, se ejecutó un registro en un domicilio ubicado en Manises, donde se descubrió un laboratorio clandestino que producía y distribuía ilegalmente pastillas para la disfunción eréctil. Allí se intervinieron alrededor de 1.700 gramos de dicho fármaco, 41 gramos de cocaína, herramientas para la elaboración de las cápsulas, así como maquinaria para el sellado, troquelado y serigrafiado de los blísteres.

Material desde China

Las pesquisas permitieron averiguar que esta sustancia pulverulenta se adquiría de forma ilegal desde China para producir posteriormente en el laboratorio pastillas dispuestas para su venta. Dicho fármaco requiere de prescripción médica para su ingesta debido al "grave riesgo" para la salud que puede ocasionar su consumo descontrolado. La operación se ha saldado con la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública.