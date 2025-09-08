Piden ocho años para un joven por agredir sexualmente a su mejor amiga en un apartamento de la Safor

Un joven se enfrenta a una pena de ocho años de prisión por presuntamente agredir sexualmente a una amiga de la infancia mientras pasaban la noche en el apartamento de un amigo, en un municipio de la comarca de la Safor, junto al propietario de la casa y otro amigo en común. Al llegar a la vivienda los cuatro estuvieron tomando alcohol mientras veían la tele y escuchaban música. En un momento de la noche, el acusado decidió irse a dormir y la víctima le acompañó. Según el escrito de la Fiscalía, estando en la habitación ambos se acostaron en la cama, momento que el encausado habría aprovechado para intentar besarla. Al manifestarle ella su negativa, el joven insistió y empezó a forzarla cogiéndole del pelo y del cuello mientras le aproximaba la cara a sus genitales con la intención de que le hiciera una felación. Seguidamente, "con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos" le metió la mano por debajo de la ropa interior, llegando a producirse acceso carnal.

Por estos hechos que el Ministerio Fiscal considera constitutivos de un delito de agresión sexual con violencia o intimidación y acceso carnal la acusación pública solicita, además, el pago de una indemnización de 40.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales ocasionados a la víctima, quien como consecuencia de esta agresión sexual ha desarrollado diversas secuelas como trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión.

"Me ha arruinado la vida"

Los hechos que han sido juzgados este lunes ante el Tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia se produjeron la madrugada del 5 al 6 de diciembre de 2020. La joven, entonces de 18 años de edad, estaba junto al acusado y varios amigos tomando bebiendo cubatas en la plaza del pueblo, en un municipio de la comarca de la Safor que este diario no revela para proteger el anonimato de la víctima. Sobre las 20.00 horas decidieron seguir la quedada en el apartamento de uno de ellos, ubicado en la zona de playa, porque por aquel entonces a partir de esa hora había toque de queda por la pandemia. Dos amigas que se encontraban con ellos esa tarde decidieron irse a su casa. La víctima, por su parte, decidió irse con "porque no tenía nada que hacer". Estando en el apartamento continuando la fiesta mientras los tres jóvenes combinaban el alcohol con cocaína, según su versión.

La joven, que había manifestado su intención de dormir en la única habitación que tenía calefactor, siendo esta la del propietario, decidió finalmente dormir en la del acusado "porque era al que más tiempo conocía. A él lo conozco desde los tres años y a los otros dos chicos desde el instituto", ha explicado. Al entrar en la habitación, ha rememorado todavía conmocionada, "empezó a decirme que estaba enamorado de mí. Le dije que no dijera tonterías. Me acosté y se abalanzó sobre mí. Me cogió del pelo y del cuello mientras me tiraba hacia sus genitales para que le tocara. Me quedé en shock". Asimismo, ha asegurado que antes de introducirle los dedos intentó penetrarla mientras le decía "un montón de barbaridades", entre ellas "guarra" o "puta". Aprovechando que el joven se despistó "para coger un cargador" huyó de la casa, llamó a su prima y a su novio para contarle los hechos, quienes le animaron a denunciar pese a sus reticencias a hacerlo "porque no quería que se hiciera público". Dos días después se presentaba en la comandancia de la Guardia Civil para denunciar estos hechos "que me han arruinado la vida", ha declarado entre lágrimas.

El acusado alega que le denuncia "por rabia"

El acusado, que ha accedido a responder las preguntas de las acusaciones, ha reconocido que hubo tocamientos durante "unos veinte minutos" pero ha alegado que estos "fueron consentidos". De hecho, ha esgrimido que fue ella la que se lo propuso tras seguirle a su habitación. "Primero le dije que no quería porque estaba conociendo a otra chica, pero al final nos liamos", ha esgrimido. En este sentido, acusa a la víctima de denunciarla "por rabia" porque se lo contó a su novio después de que este acudiera a pedirle explicaciones. Asimismo, ha alegado que le pidió que no gritara "porque había gente durmiendo en las otras habitaciones". Sin embargo, las acusaciones han detectado algunas contradicciones en su relato, ya que durante la instrucción aseguraba que la joven estaba con un tanga mientras que durante el juicio ha manifestado que lo hizo desnuda.

Los dos jóvenes que estaban en la vivienda han respaldado la versión de su amigo pese a asegurar que no vieron nada. Además, han argumentado que la joven estaba en la casa con una malla transparente y tanga" porque se le había roto la falda, descargando la responsabilidad sobre ella, "que estaba tonteando con los tres". El que fuera pareja de la víctima en esa época, por su parte, ha recordado que tras sufrir la agresión la joven acudió a su casa para pedirle ayuda. "Estaba muy nerviosa. Primero no quería contar nada y cuando lo hizo le dije que tenía que denunciar.

Las pruebas periciales hallaron ADN del agresor

Las acusaciones han elevado a definitivas las conclusiones y mantienen la petición de cárcel para el acusado al ver acreditado que la joven "huyó de la casa a la que había ido voluntariamente para pedir ayuda a su novio". Asimismo, la acusación particular, ejercida por el letrado Julio Leal, ha destacado que el testimonio de su cliente "ha sido creíble, veraz y muy coherente", y ha recordado que las pruebas periciales practicadas a la víctima hallaron ADN compatible con el del agresor. Asimismo, ha recordado que el acusado ha quebrantado en diversas ocasiones la orden de alejamiento que le ha sido impuesta y que existe otra causa pendiente contra el acusado por la paliza que le pegaron a la joven él y su novia. La defensa, por su parte, ha pedido la absolución de su cliente al considerar que no hay verosimilitud en el relato de la víctima y niega que si cliente la agrediera sexualmente. El caso ha quedado visto para sentencia.