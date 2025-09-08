Asesinato de una turista en Alcossebre: la jueza manda a prisión provisional al presunto autor

Avances en la investigación sobre el asesinato de una turista en Alcossebre. Un hecho que ocurrió en julio de 2024, y del que no se habían difundido grandes novedades, hasta que recientemente se detuvo al presunto autor de los hechos.

Según ha dado a conocer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Vinaròs ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido en Francia como presunto autor del homicidio de una turista de ese país.

Arresto y entrega desde Francia

"La magistrada adoptó esta decisión el pasado viernes, 5 de septiembre, a petición de la Fiscalía, tras la comparecencia del investigado, quien ha sido entregado por las autoridades francesas dos semanas después de su arresto en la ciudad gala de Perpignan, en el marco de una operación conjunta con la Guardia Civil", señalan fuentes judiciales.

La instructora considera que existen suficientes indicios para presumir que el hombre acabó con la vida de la víctima, de 63 años y que había viajado a España en autocaravana, tras agredirla presuntamente en múltiples ocasiones con un arma blanca.

Riesgo de fuga y pruebas pendientes

Además, entiende que concurre, para adoptar la medida cautelar de prisión preventiva, riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas a que en su caso puede enfrentarse el investigado y su falta de arraigo en España.

Del mismo modo, añade que es necesario evitar la alteración o destrucción de fuentes de prueba relevantes, pues la investigación no ha concluido y todavía restan diligencias por practicar.

Identificación de la víctima

Tal y como señaló Mediterráneo, la víctima, Sonia Dzouz, de 63 años, fue salvajemente agredida con un arma blanca el 18 de julio de 2024, mientras se encontraba acampada en Alcossebre.

La investigación permitió inicialmente poner el foco sobre este ciudadano francés vecino de Torreblanca ahora detenido. Después de los hechos, interrumpió de forma abrupta su estancia en España, regresando a Perpignan (Francia), donde había permanecido desde entonces.

Orden Europea de Detención

El detenido tenía una casa en Torreblanca, que fue registrada y precintada por las autoridades a cargo de la investigación.

El detenido salió de la provincia tras el crimen. Como se desplazaba de manera frecuente a Francia para realizar trabajos temporales, sus conocidos no repararon en esta larga ausencia, ni en su posible vinculación con el crimen. Una vez identificado el autor de los hechos, se solicitó del Juzgado Instructor en España la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega, a ejecutarse en Perpignan (Francia), hecho que se produjo el 20 de agosto de 2025, procediendo a su inmediata detención.