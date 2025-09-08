Buscan al agresor que mandó a la UCI a una mujer de 62 años tras robarle el patinete en València

Inconsciente, tirada en el suelo y con múltiples golpes y magulladuras por todo el cuerpo que le han provocado diversas lesiones de gravedad. Es el estado en el que un violento ladrón dejó a su víctima, una mujer de 62 años, a la que apalizó para robarle el patinete eléctrico en el que se desplazaba. Los hechos que ahora están siendo investigados por la Policía Nacional sucedieron a última hora de la tarde del pasado miércoles, 3 de septiembre, en el antiguo cauce del Túria, en València.

A pesar de que la mujer no recuerda nada de la agresión, sospecha que los hechos se produjeron en torno a las 21.30 y las 21.45 horas de la tarde, poco después de que finalizara su jornada laboral, en las inmediaciones del Puente del Real. Como cada día, la mujer tomó su ruta habitual de camino a casa. Mientras circulaba por el carril bici del Jardín del Túria fue sorprendida por una persona de la que se desconoce su identidad, quien le dio un puñetazo mientras iba en marcha montada en su patinete eléctrico. Después de golpearla y ensañarse con su víctima, el ladrón huyó con el vehículo, un patinete eléctrico blanco de la marca Xiaomi con un símbolo de la clave de sol en la base.

Veinte minutos inconsciente

Una joven que paseaba por las inmediaciones dio la voz de alarma y avisó a la Policía Local de València después de encontrarse a una mujer en estado inconsciente tirada en el suelo. A su llegada, los agentes asistieron a la víctima, que fue evacuada de urgencia en una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) al Hospital General de València, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con múltiples fracturas en el hombro y en el glóbulo ocular, donde le han puesto 20 puntos de sutura. Además, como consecuencia de la paliza la mujer tiene cinco costillas rotas y magulladuras por todo el cuerpo.

La mujer permanece ingresada en el Hospital de Rehabilitación de Levante. / L-EMV

Tras permanecer durante veinte largos minutos inconsciente, la mujer se recuperó mientras la trasladaban al hospital. Los médicos que la asistieron le dijeron que había sufrido una caída. Sin embargo, al preguntar por el patinete se percataron de que había sido víctima de un robo con violencia porque no hallaron ningún vehículo en el lugar de los hechos.

Colaboración ciudadana para identificar al agresor

Afortunadamente, y a pesar de la gravedad de las lesiones, la mujer evoluciona favorablemente y se recupera en el Hospital de Rehabilitación de Levante, donde permanece ingresada después de ser trasladada al citado centro hospitalario al tratarse de un accidente laboral, porque se produjo in itinere, es decir, en el trayecto habitual entre el lugar de trabajo y el domicilio. El hijo de la afectada ha denunciado el robo con violencia en la comisaría de la Policía Nacional y los agentes han abierto una investigación para identificar al agresor, del que de momento se desconoce su identidad.

Es por ello que sus familiares han hecho un llamamiento y piden colaboración ciudadana para recabar pistas que arrojen luz a la investigación. En este sentido, piden a toda persona que pueda arrojar algo de información que aporte su testimonio, ya sea a la familia o a las autoridades. "Por la hora, es muy probable que alguna persona lo viera y que no se metiera por miedo al agresor, porque era muy violento. Necesitamos testimonios porque es vital para localizarlo", subraya su hijo. En declaraciones a este diario, sospecha que los hechos se produjeron a la altura de la Delegación del Gobierno. "Tuvo que ser a esa altura porque mi madre bajó por el puente del Real y no recuerda llegar a ver el campo de fútbol de los Serranos".