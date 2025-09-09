Grave accidente en Castellón: Cortada la A-7 tras un accidente con una mujer fallecida
El siniestro se ha producido al paso de la carretera por Nules sentido Castellón
Rafael Fabián
Grave accidente el ocurrido este martes en la carretera A-7 a su paso por Nules. Un vehículo habría quedado atrapado bajo un camión hace escasos minutos, por lo que equipos de Emergencias se han desplazado al lugar de los hechos.
Fuentes oficiales han confirmado a Mediterráneo que uno de los ocupantes del vehículo ha perdido la vida en el siniestro. La Guardia Civil de Tráfico se encuentra en estos momentos en la zona, al igual que los Bomberos de la Diputación, pues hay atrapados en el coche, así como efectivos sanitarios.
La persona fallecida, según han apuntado desde los servicios de emergencia, es una mujer que circulaba en el turismo accidentado, ocupando en concreto el asiendo del copiloto. Fruto de este accidente se ha cortado la A-7, por lo que se recomienda a los conductores que tengan previsto ir por esta carretera que se desvíen. El siniestro se ha producido en el kilómetro 279,2 de la A-7 en sentido a Castellón.
