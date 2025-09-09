Circulando a contradirección, duplicando la tasa de alcoholemia permitida, comprometiendo la seguridad vial y poniendo en riesgo su vida y la de las personas que circulaban en ese momento. Por estos hechos agentes de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia han detenido a un hombre de 30 años al que se le imputan un delito de conducción temeraria por circular en sentido contrario y otro por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Los hechos que ahora están siendo investigados por el Instituto Armado tuvieron lugar la madrugada del pasado 7 de septiembre, sobre las 03.50 horas, cuando los agentes recibieron avisos de varios usuarios que habían llamado al Centro de Emergencias 112 alertando que habían visto a un conductor circulando en sentido contrario al estipulado por la autovía A-7, a la altura de Sagunt.

Duplicaba la tasa de alcoholemia

Una patrulla del Destacamento de Tráfico Valencia-A salió a dar caza al infractor y gracias a su rápida actuación consiguieron localizar el vehículo antes de que llegara a producirse algún siniestro. En concreto, los agentes detectaron el vehículo en la citada autovía, a la altura del punto kilométrico 304, en el término municipal de Sagunt. El conductor temerario circulaba por la calzada dirección Barcelona en sentido Alicante.

Una vez interceptado, y ante los síntomas evidentes de ir bajo la influencia de bebidas alcohólicas que mostraba el detenido, los guardias civiles de Tráfico le realizaron la correspondiente prueba de alcoholemia. El motorista kamikaze arrojó un resultado que superaba en más del doble de la tasa máxima permitida, por lo que los agentes procedieron a su detención.

Hasta cinco años de prisión

Al investigado se le atribuyen los supuestos delitos de conducción temeraria por circular en sentido contrario, y otro por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas. En este sentido, se enfrenta a penas que pueden alcanzar penas de prisión de hasta cinco años y multa de hasta veinticuatro meses, así como privación del derecho a conducir de hasta diez años.