Este lunes por la noche
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte "violenta" de un menor en Barcelona
Habría fallecido después de una agresión, aunque aún no se han aclarado las circunstancias exactas
Redacción
Barcelona
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de forma violenta de un menor de edad en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc. Pendientes de aclarar las circunstancias del suceso, las primeras pesquisas apuntan a una agresión como origen.
Los hechos tuvieron lugar este lunes por la noche en una calle del barrio de Sants. Otro menor estaría también herido.
[Habrá ampliación]
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Emergencias activa el nivel 1 por el riesgo de inundaciones en toda la Comunitat Valenciana
- Emergencias vigila si se activa la alerta roja por lluvias ante un episodio 'muy inestable
- De la UCO de la Guardia Civil a dejarlo todo para recorrer el mundo en caravana
- Retenciones de casi 40 kilómetros en los principales accesos a València
- El fuerte viento desata el pánico en el centro comercial de Xàtiva
- El edil de fiestas de Moncada pide disculpas tras el altercado pero no dimite
- Las medusas hicieron su agosto en Gandia
- Arrestan a un guardia civil de Oliva tras agredir a una mujer detenida
Vithas incorpora gafas de realidad virtual para disminuir el miedo en el paciente pediátrico
Un proyecto de Vithas