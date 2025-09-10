Detenido por extorsionar a una decena de empresarios de Valencia, Murcia y Tarragona

Usaba una identidad falsa haciéndose pasar por un comercial especializado en el mantenimiento de máquinas de industriales y ofrecía una prueba gratuita para afilar y reparar los elementos de corte de los aparatos con el objetivo de captar a sus víctimas. Después de simular haber hecho un tratamiento que en realidad no había realizado extorsionaba a aquellos empresarios que habían accedido a la prueba, a los que amenazaba si no efectuaban el pago de elevadas cantidades de dinero. Lo consiguió con más de una decena de empresarios de las provincias de Valencia, Murcia, Tarragona y en el extranjero, de quienes obtuvo transferencias por valor de más de 10.000 euros.

Por estos hechos agentes de la Policía Nacional han detenido al autor de estos hechos delictivos como presunto autor de un delito de extorsión. La investigación de esta causa que ahora hace pública la Policía Nacional a través de un comunicado se inició cuando un empresario murciano interpuso denuncia poniendo en conocimiento que un hombre había contacto con él haciéndose pasar por un comercial especializado en el tratamiento de cuchillas empleadas en maquinaria industrial.

Se desplazaba por todo el país para evitar su detención

El investigado le habría ofrecido una prueba gratuita para afilar y reparar los elementos de corte en diversas máquinas industriales, pero cuando le devolvió las cuchillas supuestamente tratadas, se percató que el tratamiento realizado consistía simplemente en una capa de aceite. Después del supuesto tratamiento, le habría exigido el pago de una elevada cantidad de dinero amenazado con mandar a sus familiares advirtiéndole del empleo del uso de la fuerza o la violencia si fuera necesario. Atemorizado ante la incesante cantidad de llamadas amenazantes y visitas que recibía por parte del detenido, el empresario se vio obligado a realizar el pago.

Durante las pesquisas, los investigadores pudieron tener conocimiento que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil habían recibido diferentes denuncias por hechos similares, localizando a más de una decena de empresarios víctimas de la extorsión. Tras meses de investigación y numerosas pesquisas, los agentes lograron identificar, localizar y detener al investigado en un domicilio de Tarragona, quien se desplazaba de forma itinerante por todo el territorio nacional, dificultando su localización por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.