Una mujer se enfrenta a 3 años y medio de cárcel por extorsionar a puteros de varias webs de citas

Una mujer se enfrenta a una pena de tres años y medio prisión por presuntamente extorsionar a varios puteros que contactaron con mujeres a través de distintas páginas webs de citas para requerir sus servicios sexuales. A pesar de que los interesados nunca llegaron a concertar ninguna cita, la acusada habría aprovechado que tenía sus números de teléfono para chantajearles enviándoles decenas de mensajes en los que exigía el pago de grandes sumas de dinero a cambio de no revelar sus identidades a sus respectivos entornos. Si no lo hacían, amenazaba con mandar "hombres enfadados" a sus hogares, intimidándoles para garantizar el cobro de estas cantidades que reclamaba en compensación por las "pérdidas" que, según alegaba, le habían generado la anulación de los encuentros.

El juicio que estaba programado para este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia se ha tenido que aplazar a una nueva fecha al no presentarse la acusada. En dicha sesión, el Tribunal buscaba esclarecer la vinculación de la acusada en un entramado criminal que extorsionó a -al menos- cuatro personas, obteniendo un indebido beneficio patrimonial de 4.480 euros por los chantajes realizados a sendos puteros. El Ministerio Fiscal también la acusa, de forma alternativa, de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia. Esto se debe a que la encausada aceptó abrir una cuenta bancaria a su nombre a cambio de 300 euros y entregó las claves a desconocidos. Esto permitió que terceras personas usaran la citada cuenta para fines ilícitos sin que ella tomara las precauciones básicas que le habrían hecho sospechar de la ilegalidad de este extraño negocio.

"Vende el sofá o el culo, o si no irán a tu encuentro"

Las extorsiones se produjeron entre los meses de junio y agosto de 2020, cuando la acusada, que entonces tenía 37 años y antecedentes penales no computables a esta causa, actuaba presuntamente junto con otra u otras personas que no han sido identificadas para "obtener un indebido beneficio patrimonial". La primera víctima fue un hombre que llamó a un teléfono de citas para preguntar por servicios y tarifas, aunque finalmente no llegó a concertar ninguna cita. En la madrugada del 27 de junio recibió entre 30 y 40 WhatsApps en los que se le exigía el pago de 980 euros por las "perdidas" ocasionadas, dinero que debía ingresar en una cuenta corriente a nombre de la acusada. El afectado alegó que solo podía pagar 200 euros. "Vende el sofá o el culo, o si no acudirán socios a tu encuentro, que esto no es un juego", respondieron los extorsionadores. A pesar de las amenazas, jamás llegó a realizar el ingreso.

Ese mismo mes, un segundo hombre accedió a una web de citas y contactó con la supuesta trabajadora sexual para concertar una cita. El putero, que jamás llegó a acudir a ninguno de los encuentros, empezó a recibir mensajes en los que se le requería el pago de 480 euros por "el tiempo que les había hecho perder" bajo la amenaza de enviar a su casa a un hombre "bastante enfadado" si no pagaba. Ante el temor a ser agredido y a que se descubriera su secreto más oscuro, el hombre realizó una transferencia por ese importe el 15 de julio a la cuenta indicada, a nombre de la acusada.

Si pagaban exigían más transferencias

El 4 de julio un tercer afectado se puso en contacto con una supuesta trabajadora sexual que conoció a través de otra web de contactos para concertar un encuentro. A pesar de que ambos acordaron el pago de 60 euros a cambio de 30 minutos de servicio, el interesado jamás llegó a confirmar la cita ni a concretar el lugar. Tres días después recibió un WhatsApp en el que se le exigía el abono de 680 euros en este mismo número de cuenta por haber contactado con la chica. Si no pagaba, los extorsionadores amenazaban con contar lo sucedido a su círculo de confianza. Ante el temor de "dañar su reputación", el hombre realizó el pago. Lejos de zanjar el asunto, días después recibía un nuevo mensaje exigiendo un nuevo ingreso, a una cuenta distinta, de 1.360 € para "pagar los servicios de los jefes de las chicas". El putero ha renunciado a que se le indemnicen los 2.040 € que le chantajearon.

El último afectado por estos hechos empezó a recibir mensajes la tarde del 21 de agosto, sobre las 19.30 horas. En los citados WhatsApps el remitente le reprochaba que estaba molestando a unas chicas por teléfono, reclamándole un ingreso de dinero si no quería tener problemas. El destinatario de estas amenazas bloqueó el número de teléfono. Sin embargo, minutos después recibía nuevos mensajes a través de otro número en el que le indicaba que debía hacer una transferencia inmediata de 980 euros si no quería tener problemas. Ante el miedo a que pudieran hacerle algo, el afectado transfirió el dinero a la cuenta de la acusada. Al recibir nuevas llamadas requiriéndole más dinero, el putero decidió finalmente acudir a la Guardia Civil para denunciar estos hechos que ahora van a ser juzgados.

Solo dos chantajeados piden ser indemnizados

Por estos hechos el Ministerio Fiscal solicita provisionalmente una pena de tres años y seis meses de prisión para la acusada como autora de un delito continuado de extorsión. Alternativamente, en caso de no quedar acreditada su vinculación con los chantajes, la acusación pública pide dos años de cárcel y una multa de 6.420 euros, con responsabilidad civil subsidiaria de 60 días, como responsable en concepto de autora de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia. Solo dos de los tres hombres que efectuaron el pago han solicitado que se les pague una indemnización.