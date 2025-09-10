Dos atracadores armados roban más de 200.000 euros de una sucursal bancaria de València
La Policía estima que han podido sustraer más de 200.000 euros y mantiene abierta una investigación para detener a los autores del robo.
València
Dos atracadores armados se han llevado más de 200.000 euros de una sucursal bancaria de la ciudad de València tras amenazar a una empleada, según han informado este miércoles fuentes de la Policía Nacional.
El atraco se produjo sobre las ocho de la mañana de este martes en una oficina bancaria de la calle Beato Nicolás Factor de València, donde dos hombres con la cara cubierta y con armas de fuego accedieron a la sucursal y amenazaron a la empleada.
La Policía estima que los atracadores han podido sustraer más de 200.000 euros, y mantiene abierta una investigación para detener a los autores del robo.
