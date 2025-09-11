Piden ocho años de cárcel para el acusado de violar a su vecina en l'Horta Nord

Un joven de 26 años se enfrenta a una pena de ocho años de prisión por un delito contra la libertad sexual y otro de lesiones psíquicas por presuntamente viola a una vecina de su edificio, una joven con la que mantenía una relación de amistad porque, además, era la novia de su mejor amigo. La víctima, que inicialmente decidió no denunciar a su agresor "porque tenía miedo y no quería asumir que lo que había vivido era real", terminó poniendo en conocimiento de las autoridades estos hechos después de que el acusado le volviera a agredir año y medio después, cuando le roció ácido en los ojos, según ha sostenido. "La policía me preguntó si sospechaba por qué lo había hecho y se lo conté", ha contextualizado la joven ante el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

El acusado, que ha apoyado su defensa en el trastorno psicótico que tiene diagnosticado por el consumo de cannabis y alcohol y en una discapacidad intelectual leve que disminuye sus capacidades cognitivas y volitivas, ha reconocido que mantuvieron relaciones sexuales aunque ha alegado que fueron consentidas. Estas se produjeron, según la versión que ha defendido ante la Sala, estando bajo los efectos del alcohol y la marihuana que, asegura, estuvieron consumiendo toda la tarde: "Íbamos borrachos. Habíamos bebido y fumado mucho", ha sostenido. También se escuda en la estrecha relación que mantenía con la víctima y su pareja, aunque ello no le impidió traicionar a su mejor amigo.

Sobre los motivos que llevaron a la joven a denunciarle, alega que fue una venganza porque se lo contó a su novio, con el que mantenía una estrecha relación, aunque al parecer ello no le impidió traicionar su confianza. "Se volvió loca cuando se lo dije (a su novio). Primero negaba que hubiera pasado y luego me acusó de violarla. A partir de ese momento cada vez que nos cruzábamos por el rellano me gritaba y me decía que me iba a meter en la cárcel". Esta versión fue desmentida por la pareja de la víctima, quien durante la fase de instrucción declaró que el agresor llegó a confesarle que mientras se acostaba con ella "tenía la sensación de que la estaba violando" y que la joven "estaba rígida".

"Todavía no lo he superado"

Por su parte, la víctima ha sostenido que el joven empezó a besarla cuando ella estaba tirando en el sofá. "Yo le decía que no, que parara, pero él insistía". Mientras trataba de alejarse de su agresor, cayó sobre un colchón que tenía tirado en el salón, donde siguió mostrando resistencia hasta quedar en estado de shock. "Tenía miedo y estaba muy nerviosa", ha declarado. La joven ha desmentido que aquella tarde consumieran alcohol y drogas y atribuye la violación a los celos que tenía el acusado "porque estaba saliendo con su mejor amigo". De hecho, ha defendido que decidió confesarle a su colega que se había acostado con su novia para perjudicar la relación. "Yo no le dije nada por vergüenza".

No fue hasta año y medio después cuando decidió denunciar la violación, después de que el acusado le agrediera rociándole ácido en los ojos. "A raíz de ese juicio empezaron a hacerme preguntas y lo conté. En un primer momento no lo hice porque tenía miedo y no quería asumir que lo que había vivido era real", ha justificado. Asimismo, ha recordado el tratamiento psicológico y psiquiátrico que ha tenido que recibir desde entonces hasta la actualidad: "Todavía no lo he superado. Me tuve que ir a vivir a otro pueblo porque tenía miedo cada vez que me lo cruzaba en el edificio. A día de hoy sigo con tratamiento y no puedo disfrutar de las relaciones sexuales", ha manifestado.

Aprovechó que se quedaron a solas

De ahí que reclame una indemnización de 20.000 euros por los daños morales ocasionados, así como 7.200 euros por los 180 días que tardó en sanar las heridas y 2.550 euros por el trastorno adaptativo que sufre como secuela de la agresión sexual. El Ministerio Fiscal, además, solicita que se le imponga al acusado ocho años de cárcel, siete por un delito contra la libertad sexual y una más por un delito de lesiones psíquicas, así como la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante los próximos doce años. La defensa, por su parte, pide la absolución de su cliente al negar la existencia de la agresión sexual alegando algunas contradicciones en el relato de la víctima, propias del paso del tiempo -los hechos sucedieron hace cuatro años- y del estado de shock al que estaba sometida.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2021 en la vivienda de la víctima, en ese mismo edificio de un municipio de l'Horta Nord que este diario no revela para proteger su anonimato, donde el acusado había bajado para encontrarse con ella y con su mejor amigo. Según el escrito de la Fiscalía, cuando se quedaron a solas porque su colega se tuvo que ir a trabajar, el agresor aprovechó que su víctima estaba tirada en el sofá para abalanzarse sobre ella e intentar besarla. A pesar de que la joven le manifestó en reiteradas ocasiones que parara, llegando incluso a forcejear con su agresor, este continuó en su empeño hasta que dejó de resistirse quedándose en estado de shock. El procesado le desnudó de cintura para abajo y la penetró. Cuando consumó la violación el agresor se vistió y se marchó sin más.