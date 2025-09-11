Detenido tras intentar matar a cuchilladas a dos hombres en Mislata en menos de 24 horas

Dos apuñalamientos graves en el plazo de apenas 24 horas y en un mismo municipio, Mislata. Esa es la acusación que pesa sobre un vecino de esa localidad de l'Horta Sud, de 32 años de edad, acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa y de otro de lesiones graves, después de que acuchillara a dos hombres en plena calle, uno de los cuales tuvo que ser intervenido de urgencia y hospitalizado durante varios días.

Los hechos, resueltos ahora por la Policía Nacional con la detención del presunto autor, se produjeron a finales de agosto. La primera víctima fue un hombre que iba caminando por una calle de Mislata a quien atacó sorpresivamente por la espalda, clavándole dos veces un cuchillo que le causaron lesiones graves, tras lo cual huyó a a carrera. La Policía Nacional ha informado ahora a través de un comunicado de que el autor de este intento de homicidio iba acompañado de una mujer y que los dos se fueron corriendo tras el ataque, cuya motivación no ha trascendido.

Segundo ataque: en defensa de una mujer

Cuando no habían pasado ni 24 horas, la comisaría de Mislata era advertida de un nuevo acuchillamiento en plena calle, lo que les puso sobre la pista de que podía tratarse del mismo agresor, ya que en este segundo caso también iba con una mujer y el modo de actuar había sido muy similar.

La diferencia, en este caso, fue que el ataque se produjo cuando la víctima, un chico joven que iba con dos amigas, se interpuso entre el ahora detenido y su pareja para evitar un ataque machista al ver que estaba a punto de agredirla durante una acalorada discusión en mitad de la calle.

La reacción del presunto maltratador no se hizo espera. En primer lugar, atacó al hombre con una botella rota, con la que le causó heridas en buena parte del cuerpo y en la cabeza y, cuando ya lo tenía en el suelo, le clavó dos veces el cuchillo en el costado izquierdo justo cuando intentaba zafarse de él, mientras la mujer a quien la víctima trataba de defender la emprendía a patadas con él, propinándoselas en la cabeza aprovechando que se había caído.

Agentes Policía Judicial del grupo de investigación de la comisaría de Mislata se pusieron manos a la obra y, tras sospechar que se trataba del mismo autor en ambos casos, se centraron en su identificación, para lo cual contaban con los dos heridos y con tres mujeres como testigos: las dos amigas del segundo apuñalado y una viandante que había presencia el intento de homicidio 24 horas antes en otra calle del mismo municipio.

Identificado por los testigos y detenido

Así, una vez que tuvieron la certeza de la identidad del sospechoso, lo localizaron y detuvieron, tras imputarle un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de lesiones graves. El primer herido tuvo que ser evacuado por medios sanitarios a un hospital de València para ser operado de urgencia y hubo de permanecer ingresado varios días, mientras que la segunda víctima solo precisó una primera asistencia hospitalaria para ser curado de los cortes con las esquirlas de la botella rota, en la que se le aplicaron puntos de sutura y grapas, a pesar de que inicialmente parecía más grave, ya que cuando llegaron las primeras unidades de la Policía Nacional, tras la llamada desesperada de sus amigas al 112, encontraron al chico semiinconsciente y ensangrentado en el suelo.

Precisamente por la diferencia de gravedad de las heridas, el primero de los ataques ha sido considerado un homicidio intentado, mientras que el segundo se queda en un delito de lesiones, aunque, eso sí, de carácter grave.