Un traficante de cocaína se arrepiente en pleno control policial y entrega hasta la droga que tenía en casa "para no cometer más errores"

Lo que empezó como un control rutinario de tráfico ha terminado en el arrepentimiento de un traficante y su abandono del consumo de drogas gracias a una atípica y pedagógica intervención de la Policía Local de Burjassot. Sucedió en la madrugada de este miércoles, 10 de septiembre, cuando dos patrullas de la Policía Local de Burjassot que habían montado un control de tráfico en la calle del Doctor Moliner dieron el alto a un joven de 29 años que circulaba en una moto, después de sospechar que iba drogado por su forma de conducir y por el fuerte olor a marihuana que desprendía. Hasta ahí, todo según lo habitual en un servicio policial de esas características. Pero la historia solo acababa de comenzar.

Una vez parado, los agentes le pidieron la documentación y lo sometieron al test de alcohol y drogas. En el primero dio negativo, pero en el de estupefacientes hubo dos positivos, a cocaína y a tetrahidrocannabinol (THC), el principio activo del cannabis, esto es, del hachís y de la marihuana. Los agentes no solo lo denunciaron, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana que sanciona la tenencia de estupefacientes en la vía pública, sino que además se realizó lo que la policía denomina una "comprobación de las pertenencias" del arrestado, es decir, inspeccionaron su mochila y las prendas que vestía ante la sospecha de que probablemente llevaba droga para la venta al menudeo.

En ese 'registro', detectaron cuatro bolsas de plástico amarillas con cocaína y un envoltorio de papel de aluminio con un cogollo de marihuana, distribuidos entre el bolso de mano del joven y el bolsillo trasero de su vaquero. En total, 3,61 gramos de cocaína y 0,75 de marihuana.

La efectiva charla policial

La intervención puramente policial habría terminado con la requisa de esas drogas, pero los agentes de la Policía Local de Burjassot fueron más allá. Lo primero fue preguntarle por qué llevaba esa droga como si la estuviese destinando al tráfico, a lo que el joven, de manera espontánea, les contó que sufría una fuerte adicción a las dos sustancias. Tanta que, como ocurre en muchos casos, vendía en su entorno, a amigos o personas de confianza, las dosis necesarias para poder costearse su propio consumo.

Los policías inmovilizaron la motocicleta pero, para evitar que se la tuviera que llevar la grúa, con el consiguiente coste para su dueño para poder recuperarla del depósito, le preguntaron que si podía avisar a algún familiar con carné de moto, el joven llamó a su novia que a esa hora, la una y media de la madrugada, estaba en su casa. La chica, de la misma edad que su novio, llegó asustada, y entró en una crisis nerviosa, deshecha en lágrimas y con temblores, cuando supo que su pareja era adicto a la cocaína y a la marihuana, algo que desconocía por completo hasta ese momento.

Las bolsitas con cocaína y marihuana intervenidas al traficante arrepentido en Burjassot. / Levante-EMV

En ese momento, los policías desplegaron toda su capacidad asertiva y tuvieron una charla con el joven, en presencia de la chica por voluntad de ambos, en la que le recordaron lo dañinas que son ambas sustancias para el organismo y cómo su consumo acaba destrozando vidas. Las palabras de los policías y el fuerte estado de shock de la chica hicieron mella en el joven que, compungido y arrepentido, les dijo a los agentes, cuando le preguntaron si tenía más droga, que guardaba cierta cantidad de cocaína en casa. También, que por favor se la llevaran porque si seguía teniéndola volvería a consumir y "no quiero cometer más errores".

Responsabilidad penal

Mientras el chico permanecía detenido en el lugar, dos de los agentes acompañaron a la novia al domicilio del joven y, siguiendo las instrucciones de él, localizó una caja de cartón escondida en su dormitorio. La chica entregó la caja a los policías, que la esperaban en el portal, y de este modo pudieron confiscar la droga que contenía: siete bolsas más similares a las anteriores con algo más de 15 gramos de cocaína en su interior, que, sumado a lo anterior, permitió requisarle más de 18 gramos. Pero, sobre todo, la acción de los agentes de la Policía Local de Burjassot ha permitido que el joven haya dado el paso definitivo hacia el abandono de ese consumo de abuso que le llevaba a traficar.

Ahora, queda en manos del juzgado determinar hasta dónde llega su responsabilidad penal, aunque es probable que finalmente la posible condena quede supeditada a que cumpla su palabra y se someta a un programa de deshabituación de las drogas.