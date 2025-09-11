Los acusados de vender en Marruecos coches robados en Europa se enfrentan a 39 años de cárcel

Los seis acusados de pertenecer a un entramado internacional dedicado a la venta de vehículos robados en varios países de Europa, que enviaban a través de puerto de València hasta Argelia, ciudad en la que se comercializaban, se enfrentan a una pena que en su conjunto suma 39 años de cárcel. A todos ellos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, uso continuado de documento oficial falso y blanqueo de capitales. Los letrados de cinco de los encausados han tratado de alcanzar in extremis un acuerdo de conformidad para evitar el juicio, pero ante la negativa del principal encausado de pactar, la vista ha seguido según estaba programada este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

En un último intento desesperado por evitar que se juzgara a sus clientes, para los que han pedido la libre absolución, los letrados han presentado una batería de alegaciones, muchas de ellas carentes de sentido en los términos en los que se planteaban. Además, han solicitado la anulación del juicio y de ocho de las pruebas aportadas durante la fase de instrucción que resultarían incriminatorias, al considerar que se han vulnerado los derechos de sus representados. Sin embargo, tal y como ha recordado la Fiscal, los abogados han tenido "plazo suficiente" para reclamar, por lo que ha pedido que se desestimen las alegaciones. El Tribunal, por su parte, ha rechazado suspender la vista al no ver acreditados motivos que lo justifiquen y ha dado por válido todo el material recopilado durante la fase de investigación, que ahora se examinará y se resolverá en la sentencia.

Estaban "perfectamente coordinados"

Los hechos que seguirán siendo juzgados este viernes se remontan a 2019, cuando, según el escrito de la Fiscalía, los acusados "perfectamente coordinados con otros individuos que operaban en países europeos", principalmente Luxemburgo, Francia e Italia, seguían las órdenes del principal acusado, Boukhalfa B. B., quien presuntamente ejercía de jefe del entramado que se dedicaba al envío de coches robados a Argelia con la colaboración del resto de acusados, quienes actuaban "a sabiendas de la ilícita procedencia" de los vehículos. Según sostiene el Ministerio Fiscal, el cabecilla se encargaba desde Francia de obtener el certificado provisional de matriculación y placas temporales que permitieran trasladar los vehículos desde el país galo hasta España, dando apariencia de legalidad.

Ya en territorio español, este daba órdenes e instrucciones de lo que había que hacer a otro de los acusados, Abdelkader B., que como supuesto líder del entramado en España se encargaba de toda la logística necesaria para garantizar que los coches robados llegaran a Argelia, país de origen de los acusados y donde finalmente se vendían. Entre sus funciones, buscaba a terceras personas que confeccionaban toda la documentación para llevar a cabo los traslados y embarques de los coches, así como a los conductores, a los que sufragaba los billetes a través de empresas de envío de dinero utilizando el nombre de terceras personas para evitar rastreos policiales y ocultar su actividad ilícita.

Más de 40 viajes en dos años

Según las investigaciones que se llevaron a cabo para destapar este entramado, tres de los acusados tomaron un vuelo el 22 de abril de 2019 desde el Aeropuerto de Manises rumbo a París para hacerse cargo de seis coches que habían sido sustraídos de un concesionario Peugeot de la ciudad de Remerschen, en Luxemburgo. Cinco de ellos fueron embarcados dos días después en un buque que partía desde la capital del Túria rumbo a Argelia. El 27 de abril la Sección Fiscal del Puerto de Valencia detenía al primer hombre, Tahar N. T. cuando se disponía a repetir la operación embarcando el sexto vehículo que había sido robado.

Los seis acusados por la venta de coches robados durante el juicio celebrado este jueves en València. / A. Pérez

Durante las pesquisas, los investigadores comprobaron que entre diciembre de 2016 y abril de 2019 Abdelkader B. había realizado al menos 30 viajes a Argelia habiendo embarcado un vehículo y regresando sin él. Otro de los acusados, Ahmed B. lo hizo en otras once ocasiones entre agosto de 2017 y abril de 2019. Tras practicar las respectivas detenciones que se fueron sucediendo, los miembros de la trama fueron pillados con grandes sumas de dinero en efectivo. Además, durante un registro en una planta baja la Guardia Civil intervino documentación de vehículos, memorias pen drive y un disco duro cuyo contenido no ha podido ser desvelado porque estaba encriptado.

El cabecilla en España alega que compró los coches

El acusado de liderar la red criminal en España ha reconocido que se dedica al traslado de coches de España a Argelia, aunque ha sostenido que los adquiría a través de una empresa de compraventa. Respecto a los vehículos que fueron sustraídos en Luxemburgo, de los que ha admitido que era responsable, alega que los compró en Francia. Sin embargo, se da la circunstancia de que las fechas que aporta son anteriores al día que fueron robados. "No tengo ninguna explicación de eso. Necesito que me lo expliquen", ha esgrimido.

Tampoco ha aportado las facturas que avalarían su versión "porque no me las pidieron y me detuvieron". Igualmente, ha defendido que las placas que utilizaba para trasladar los coches ha defendido que es un trámite habitual "porque si no tienen matriculación anterior está prohibido llevarlos a Argelia". Sobre el uso de terceras personas para efectuar los pagos, ha alegado que usaba el nombre de personas de mayores de 65 años para beneficiarse de descuentos fiscales.

Multas de hasta 200.000 euros

Por estos hechos el Ministerio Fiscal solicita provisionalmente para cada uno de los principales acusados, Boukhalfa B. B. y Abdelkader B., ocho años y medio de cárcel y el pago de una multa de 200.000 euros como autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, uso continuado de documento oficial falso y blanqueo de capitales. Por su parte y por estos mismos hechos, pide para Ahmed B., Fayçal N.A., Tahar N.T., y Djilali S., el resto de encausados, cinco años y medio de prisión y 100.000 euros de multa. El juicio continuará este viernes, cuando el resto de acusados tendrá la oportunidad de declarar.