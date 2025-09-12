Pillado en Castellón con tonelada y media de hachís por conducir hablando con el móvil
El conductor de un camión es detenido en Almenara tras poner en peligro la seguridad vial
Jaume Torres
La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública y otro contra la seguridad vial tras ser interceptado transportando hachís en un camión frigorífico y darse a la fuga en la autovía A-7 en Castellón.
La actuación se inició cuando una patrulla de tráfico detectó a un conductor que circulaba haciendo un uso indebido de su teléfono móvil. Cuando le indicaron que parara, el individuo emprendió la huida cometiendo diferentes infracciones que pusieron en riesgo la seguridad vial.
El operativo culminó en una calle sin salida de la localidad de Almenara, dónde el individuo abandonó el camión y huyó a pie siendo detenido en el momento que escalaba un muro.
Cuando los agentes inspeccionaron el vehículo encontraron multitud de bolsas que contenían paquetes de hachís. En total se han incautado 1.555 kilos de hachís.
Conducción temeraria
El detenido es un varón de 45 años al que se le atribuye un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro contra la seguridad vial por conducir de forma manifiestamente temeraria. Las diligencias instruidas junto con el detenido han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Sagunto.
La actuación ha sido realizada por efectivos del Subsector de Tráfico de Castellón.
