Muere un motorista de 51 años tras ser arrollado por una furgoneta en València
El fallecido perdió el control de la moto "sin motivo aparente" y se le fue al sentido contrario, donde fue sorprendido por un vehículo que circulaba correctamente por la vía
A.P.
Un hombre de 51 años ha fallecido este viernes por la noche en València, en un accidente entre la moto que conducía y una furgoneta, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
Los hechos ocurrieron este viernes, cuando un motorista circulaba por Serrería, a la altura de la calle Martí Grajales. Según ha informado la Policía Local a Europa Press, todo apunta a que al hombre "se le fue la moto al sentido contrario, sin motivo aparente", y fue arrollado por un vehículo que circulaba en sentido contrario.
El CICU recibió el aviso del siniestro vial entre una furgoneta y una moto sobre las 23.00 horas y hasta el lugar, se movilizaron una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y una del SAMU, cuyo equipo médico asistió al motorista, un hombre de 51 años.
Al varón le realizaron las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización, pero no respondió y se confirmó su fallecimiento.
