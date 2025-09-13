Investigan la desaparición de una vecina de Oliva de 28 años que lleva más de un mes sin dar señales de vida

Eran los primeros minutos del 9 de agosto. Beatriz Guijarro, de 28 años y madre de dos niños de 6 y 8 años, salió de su casa, en Oliva, sin que se sepa adónde y desde entonces nadie la ha vuelto a ver. La Guardia Civil, que investiga el caso como una desaparición forzosa e inquietante -el término para definir los casos graves-, está convencida de que no es una huida voluntaria y centra sus pesquisas en reconstruir las últimas horas de la joven. Y, sobre todo, las últimas semanas. Como en todas las desapariciones de este tipo, el rastreo del teléfono móvil, que según su pareja dejó de funcionar "al mediodía del sábado", es decir, unas doce horas después de que fuera vista por última vez, es una de las piedras angulares de la investigación que, de momento, lleva el Equipo de Policía Judicial de Gandia, aunque es probable que lo asuma el grupo de Homicidios, encargado no solo de las muertes violentas sino también de las desapariciones que, como la de Beatriz, está rodeada de circunstancias que no hacen augurar un buen final.

De momento, han trascendido pocos datos de qué sucedió aquella noche del 8 al 9 de agosto. La pareja de Bea, Juanjo, dueño de un bar en Oliva, es una de las personas que está ayudando a los investigadores a reconstruir esas últimas horas de la joven, de quien es "inconcebible" que se haya ido voluntariamente dejando a sus hijos. "Esa noche", recuerda Juanjo en declaraciones a Levante-EMV, "fue como cualquier otra noche. Ni ella estaba más nerviosa, ni ansiosa, ni preocupada. Estaba totalmente normal". Era viernes.

Esa noche, como otra cualquiera, Juanjo cerró el establecimiento "sobre las diez y media". Y, como también tenían por costumbre, "nos quedamos charlando un rato, hasta las doce y media o así". Fue ella quien le animó a irse "porque al día siguiente yo tenía que madrugar; me suelo levantar a las siete", matiza.

Cartel ed la asociación SOS desaparecidos con el rostro y la descripción física de Beatriz Guijarro. / Levante-EMV

Nueve minutos y muchos interrogantes

Las horas las tiene claras, asegura, porque el dueño de un bar próximo al suyo le facilitó imágenes de su cámara de seguridad que graban directamente hacia la plaza, donde tiene la terraza. En el primer vídeo de relevancia, que recoge lo que se ve entre las 0.34 y las 0.35 horas (la cámara tiene un desfase de una hora menos), se aprecia a la pareja caminando por el lateral derecho de esa plaza, desde el bar de Juanjo hacia el arco que da a la calle Fossar. Justo antes de la arcada, Bea, que lleva una bolsa de basura con poco peso, se separa un momento de Juanjo para arrojarla a un contenedor y luego vuelve a unirse a él. Ambos siguen caminando y dejan de ser visibles tras entrar en la calle Fossar.

¿Por qué Bea siguió ese camino, cuando su casa está justo en la otra calle que cierra la plaza de Sant Roc por la izquierda? "Me quiso acompañar un rato", responde su pareja, con quien llevaba alrededor de siete meses y medio de relación "sin ningún tipo de problema".

La segunda cámara que recoge la imagen de Bea está situada en la calle Sant Sebastià. Instantes antes, la pareja se había despedido "con un beso o un abrazo, lo normal" en la calle Fossar, a la altura de la escalinata que lleva a Sant Sebastià, por la que Bea subió. Recorrió unos metros y, al llegar a la calle Santa Lucia, donde está la casa de su madre -la chica vivía ahí con sus hijos desde su separación, un poco antes de empezar la relación con Juanjo-, se cuenta con una segunda imagen de la joven. En esta grabación, se la ve bajar un tanto bruscamente el muro de un metro de altura que delimita Santa Lucia de Sant Sebastià. Incluso está a punto de caerse por la altura del desnivel y porque va atenta al móvil (la pantalla se ve iluminada, es decir, estaba activa), cogido con ambas manos. La escena se produce entre las 0.36 y las 0.37 horas del 9 de agosto.

Cartel del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) con el rostros de Beatriz Guijarro / Levante-EMV

La tercera y última imagen captada (que haya trascendido) de Beatriz Guijarro vuelve a ser grabada por la cámara del bar de la plaza. Solo han pasado 9 minutos desde la primera grabación -registra las 0.43 horas-, pero, a pesar del escaso tiempo transcurrido, la terraza ya está totalmente recogida, el bar, cerrado, y la plaza, absolutamente vacía. Bea aparece por la parte izquierda de la imagen. Se ha cambiado de ropa, pero no de calzado. Se ha quitado el vestido de color negro con el que aparecía antes y se ha vestido con un top de tirantes y un pantalón corto, y el bolso negro lo ha sustituido por una mochila que lleva a su espalda. Sigue concentrada mirando y escribiendo en el móvil. Desaparece por la parte derecha de la imagen.

¿Había quedado con la prima de su madre?

"Yo no supe nada más de ella hasta que al día siguiente ya nadie sabía dónde estaba", explica Juanjo, quien tampoco entiende por qué se cambió, por qué no le dijo nada y a dónde fue. Pero, afirma, hay un avistamiento más, que ha comunicado a la Guardia Civil. "Un amigo mío la vio junto con la prima de su madre muy cerca de donde vive esa familiar. Era cerca de la una". No tiene ni idea del porqué. "No, a mí no me dijo que fuera a salir otra vez o que hubiera quedado. Cuando nos despedimos, fue para irnos cada uno a su casa", insiste. Y quien sí la vio cambiarse, su hermano pequeño y la mujer de este, simplemente supusieron que se cambiaba y volvía a salir porque había quedado de nuevo con su novio. Pero no fue así.

Lo que pasa a partir de ahí, entra cada vez más en el terreno de la especulación y la habladuría, algo que la familia más próxima ha pedido, por activa y por pasiva, que cese "porque lo único que se consigue es añadir dolor y dificultar el trabajo de la Guardia Civil", que mantiene un mutismo absoluto para poder esclarecer cuanto antes qué ha pasado con Bea.

Por ahora, el Equipo de Policía Judicial de Gandia se está centrando en el entorno más próximo a la mujer, el familiar y el de sus amigos. Se ha tomado declaración a todos. También a su pareja actual y a cuantos han tenido algún tipo de relación en este último año con la joven, que a veces trabajaba en alguno de los almacenes de fruta y verdura de la zona y otras, en el servicio doméstico.

Pero no solo se están analizando punto por punto y coma por coma las declaraciones de esos familiares y allegados, sino que, además, se han revisado cámaras de seguridad en todo el municipio y se está estudiando el contenido del teléfono móvil de Beatriz, que no ha aparecido, como tampoco ha aparecido ni su mochila ni los efectos personales -cartera y documentación incluidos- que llevaba con ella.