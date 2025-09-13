Afronta trece años de cárcel por violar a una menor tutelada con discapacidad

Un joven de 20 años se enfrenta a una condena de trece años de prisión por un delito de agresión sexual con acceso carnal por presuntamente violar mediante el uso de la fuerza y la intimidación a una niña de 16 años con discapacidad a la que había conocido días antes a través de las redes sociales. Durante el juicio celebrado este viernes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, el acusado, un joven de Honduras en situación regular en el país, ha negado los hechos que se le imputan y ha defendido que es inocente. "Ella me intentó besar, pero yo la rechacé porque no me gustaba", ha sostenido.

El procesado, en prisión preventiva desde la denuncia, se ha acogido a su derecho a declarar el último. Durante su testimonio ha reconocido que contactó con la niña a través de Instagram "porque me pareció bonita y le escribí". Sin embargo, alega que fue ella la que insistió en conocerse en persona y que cuando lo hicieron "me di cuenta de que físicamente no era mi tipo". A pesar de ello, según ha mantenido ante el Tribunal, la invitó a subir a la terraza de su casa "para beber y fumar porros, y para conocernos mejor, porque aunque no me gustaba, podíamos ser amigos". Ahí permanecieron durante una hora, hasta que la menor "decidió irse porque se ofendió porque le había rechazado", ha esgrimido.

El acusado sostiene, además, que desconocía que era menor de edad y que tuviera una discapacidad. "Nunca hablamos de eso". Sin embargo, tras su detención después de que la niña denunciara la violación, este declaró que la había rechazado porque "intuía que tenía 16 o 17 años de edad" y porque la veía "muy inmadura". "En redes parecía más mayor", admitía entonces. Realmente esclarecedor resulta el mensaje que le envió días después de los hechos recriminándole que no le hubiera vuelto a escribir. "¿No te gustó lo que hicimos?", le preguntó. "Me refería a fumar porros y a beber", ha intentado justificar ante la Sala en un tono envalentonado.

"Le sentó mal que fuera con mis amigas"

La víctima, que está bajo la tutela de la Generalitat Valenciana en un centro de acogida y que presenta un retraso madurativo, trastornos del desarrollo, alteraciones de la conducta y otras patologías por las que tiene reconocido un grado de discapacidad del 39 por ciento, contactó con su agresor a través del teléfono de su compañera de habitación porque ella no tenía. Según el testimonio que ofreció en cámara Gesell, y que fue reproducido durante la vista, ambos quedaron el 2 de abril de 2024. El joven le mandó la ubicación y ella acudió al punto de encuentro con dos compañeras del centro. "Le sentó mal que fuera con mis amigas. Me dijo que me fuera con él y ellas se quedaron esperando en el parque", relató.

Al acceder al portal, el agresor empezó a meterle mano mientras subían las escaleras. Ya en la azotea, le propuso tener sexo y ella se negó. Así con todo, él empezó a meterle mano sin consentimiento, primero por encima de la ropa y luego por dentro, llegando a cogerle del cuello de manera "muy agresiva" mientras ella insistía en que parara. "Tenía miedo y no sabía qué hacer". Al entrar al rellano para volver con sus amigas, el acusado se bajó los pantalones, le dio una bofetada y le obligó a hacerle una felación. Acto seguido le bajó los pantalones y la violó.

Las amigas de la víctima recibieron una llamada 45 minutos después de dejarla. "Estaba muy nerviosa, casi llorando y no podía ni hablar. Le preguntamos qué había pasado y nos dijo que habían mantenido relaciones sexuales, pero que no fueron consentidas. No quería hablar más", rememoraron las compañeras. A pesar de que le recomendaron que tenía que informar al personal del centro, ella se negaba a denunciar los hechos "porque tenía miedo y le daba vergüenza". Finalmente, avisaron a una educadora, quien se entrevistó con la niña y esta acabó confesando. Así, el centro activó el protocolo y presentó una denuncia.

Incapaz de inventar algo así y mantenerlo en el tiempo

La directora y la educadora social destacaron que desde su llegada al centro en diciembre de 2023 la menor nunca ha tenido un comportamiento conflictivo: "No es una niña de mentir ni exagerar las cosas". En esta línea, han remarcado que su discapacidad "no le permite inventarse algo así, y mucho menos mantenerlo en el tiempo". Asimismo, ambas han coincidido que la niña empezó a mostrar un cambio de actitud tras sufrir la agresión. "Estaba muy triste, muy nerviosa y muy afectada". Por su parte, las conclusiones del informe practicado por la psicóloga del Instituto de Medicina Legal destacan que la víctima "es una persona con circunstancias personales y de salud que la hacen de especial vulnerabilidad" y remarca que su testimonio "ofrece y un relato verosímil en el que no se aprecian motivos espurios".

Tras elevar a definitivas las conclusiones, el Ministerio Fiscal solicita para el acusado trece años de prisión por un delito de agresión sexual con acceso carnal cometido con empleo de violencia e intimidación sobre víctima especialmente vulnerable por razps de su edad y su discapacidad. El Fiscal ve probado que las pruebas aportadas en la causa, así como los testimonios de los testigos, acreditan que el acusado "obligó con violencia e intimidación" a mantener relaciones sexuales. Es por ello que, además, solicita una indemnización de 25.000 euros por los daños morales ocasionados. La defensa, por su parte, pide la absolución de su cliente, quien permanece en prisión preventiva desde su arresto en abril de 2024 a la espera del veredicto. El caso ha quedado visto para sentencia.