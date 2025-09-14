Muere un hombre de 43 años en un accidente entre un coche y una moto en Llíria

Un accidente de tráfico entre una moto y un coche ocurrido este mediodía en Llíria se ha saldado con un hombre fallecido y una mujer herida de gravedad. El siniestro ha tenido lugar este domingo al mediodía en la carretera CV-339, a la altura del término municipal de Llíria.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha recibido un aviso sobre las 12.00 horas de este domingo de dos heridos tras una colisión entre una moto y un coche. Hasta el lugar se ha movilizado un helicóptero medicalizado y una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo médico ha asistido a dos personas en el lugar del accidente.

No ha respondido a las maniobras de reanimación

Se trata de una mujer de 41 años, que presentaba politraumatismos de diversa consideración. Tras ser estabilizada por los sanitarios, la afectada ha sido evacuada de urgencia en helicóptero al Hospital La Fe de València, donde permanece ingresada.

Por su parte, un hombre de 43 años también ha tenido que ser asistido, recibiendo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y otras técnicas de estabilización por parte del personal del SAMU. A pesar de los esfuerzos realizados, el hombre no ha respondido a las maniobras y los médicos finalmente han confirmado su fallecimiento en el lugar del accidente.