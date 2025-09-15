El 'Rambo de Requena' condenado a once años y medio de cárcel por la oleada de robos con violencia

Pedro Lozano, conocido como 'Rambo de Requena', ha sido condenado a once años y medio de prisión por la oleada de asaltos violentos que cometió en entornos rurales de la comarca de la Plana de Utiel-Requena entre enero y marzo de 2020.

El ahora condenado, para el que el Ministerio Fiscal solicitaba 21 años de cárcel - la suma de todos los delitos que se le imputaban- ha sido absuelto, por falta de pruebas, de un delito leve de usurpación, un delito de robo con intimidación y uso de arma, y de un delito de robo con fuerza en casa habitada consumado; y de un delito de tenencia de arma prohibida por razón de cosa juzgada.

Sin embargo, El Tribunal ve probado que Lozano es responsable directo en concepto de autor de tres delitos de robo con intimidación y uso de arma y de un delito de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa.

Es por ello que le impone por cada uno de los tres delitos de robo con intimidación y uso de armas de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Por el delito de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa, además, le condena a un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Por videoconferencia

Durante el juicio celebrado el pasado mes de junio, el acusado, que siguió la sesión por videoconferencia desde la cárcel de Fontcalent, donde cumple una condena de 27 años en la cárcel por intentar matar a dos guardias civiles en Teruel en junio de 2020, este se acogió a su derecho a no declarar y rechazó incluso responder a las preguntas de su abogado de oficio, Fran Ferrando. El 'Rambo de Requena' se enfrentaba a una pena de 21 años prisión por los cinco robos von violencia que se le imputaban, un delito leve de usurpación y un delito de tenencia de arma prohibida.

El primero se produjo entre el 21 de enero y el 24 de febrero de 2020, cuando el procesado rompió la cerradura principal y permaneció "sin consentimiento ni conocimiento de su titular" en una vivienda de una aldea de Requena. La dueña, que fue alertada por unas vecinas, acudió al inmueble e instó al morador a que se fuera, y este accedió "sin oponer resistencia ni ponerse violento", según ha declarado la mujer.

Pedro Lozando ha asistido al jucio por videoconferencia. / Fernando Bustamante

El 28 de febrero, el procesado asaltó a un hombre que se encontraba trabajando en un viñedo en un paraje de Requena, al que le pidió las llaves de su vehículo, un Citroen C-15. Al decirle que no las tenía, Lozano le apuntó con el arma y le dijo "no mientas o te mato", por lo que finalmente se las entregó. Poco después, mientras bloqueaba la circulación de la CV-460 con este vehículo, asaltó a un trabajador que circulaba por esa vía con una grúa.

"Le pedí que quitara el coche del medio de la carretera y se negó. Vi que tenía una escopeta y traté de huir", ha rememorado la víctima al tiempo que ha recordado que tras refugiarse en el vehículo, Lozano se aproximó y mientras le apuntaba al estómago le advirtió: "No quiero matarte. Llévame donde te diga". En un momento de descuido logró escapar y el encausado se llevó el vehículo, que estampó también.

"Pensé, si me dispara aquí me hace un hueco"

Fue entonces cuando asaltó a un tercer hombre, que estaba trabajando en una finca agrícola. Al percatarse que estaba tratando de abrir su coche, un Ford Courier, le recriminó la acción y el agresor le apuntó a los pies pidiéndole las llaves y procedió a llevarse el vehículo. Veinticuatro horas después, "con ánimo de beneficio patrimonial" se coló en una casa que asaltó escalando por el patio interior. Sin embargo, al ser detectado por el propietario y por la Guardia Civil, logró escapar.

El último hecho que se le imputa, en este juicio, ocurrió el 9 de marzo cuando, escondido detrás de una olivera, atacó a una nueva persona, que se encontraba recogiendo espárragos. "Me dijo que quería el coche. Le dije que lo necesitaba y que le podía llevar donde quisiera. Mientras conducía él me apuntaba con la escopeta. Tenía mucho miedo. Pensé, madre mía, si me dispara aquí me hace un hueco", ha testificado el hombre.