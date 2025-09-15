Desmantelan un laboratorio de cocaína en un piso ocupado de Picassent

Siete personas han sido detenidas por la Guardia Civil por su presunta vinculación a una organización dedicada al tráfico de drogas en varios municipios de l'Horta Sud. La actuación, llevada a cabo en el marco de la operación 'Rafnia' ha permitido identificar a estas personas que presuntamente realizaban las labores de manipulación, distribución y venta de la droga.

La investigación de estos hechos de los que ahora informa el Instituto Armado en un comunicado se inició al detectar un punto de venta de cocaína en una vivienda de Silla. Fueron varios vecinos los que alertaron a las autoridades, alarmados por la forma en la que se estaba llevando a cabo la labor de menudeo. Al parecer, los intercambios y la venta de droga se efectuaba a través de la ventana de una vivienda.

Tras las primeras pesquisas los investigadores del Puesto Principal de Silla apreciaron un complejo entramado en el que varias personas realizaban diferentes funciones dentro de la organización. Gracias a los seguimientos se pudo comprobar que los investigados se encargaban de recibir, adulterar y distribuir la droga en tres localidades diferentes.

Alertaban si veían policía

Según pudieron comprobar, los autores extremaban las medidas de seguridad en los desplazamientos y en los puntos de venta de drogas para dificultar la investigación, implicando a personas que daban la voz de alarma al aproximarse cualquier fuerza policial.

Descubrieron, además, que los investigados no solo establecieron dos puntos de venta en sendos domicilios en Silla y Picassent en los que se dedicaban a la venta de dosis. Además, se encargaban de manipular y adulterar con otras sustancias las dosis que preparaban para su posterior venta en un laboratorio que habían habilitado en el interior de un piso ocupado en Picassent.

Finalmente, los agentes realizaron cinco registros en distintos domicilios de las localidades de Silla, Picassent y Turís. En total se han intervenido 1.900 gramos de cocaína, un vehículo, 4.000 euros en efectivo y todos los útiles necesarios para la adulteración y manipulación de cocaína

Por estos hechos, constitutivos de un delito contra la salud pública -tráfico de drogas-, la Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres de entre 24 y 47 años, de nacionalidad española y marroquí y a tres mujeres de entre 22 y 38 años, de nacionalidad española.

Droga decomisada tras el registro de las viviendas. / Guardia Civil

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Silla. Durante el desarrollo del operativo también se ha contado con la colaboración de las distintas unidades de la Benemérita, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USESIC), el Servicio Cinológico y Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 03 de Carlet.