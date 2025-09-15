El autor del tiroteo de Alfafar se entrega a la Guardia Civil

Pedro B.R., el hombre de 37 años que hirió de gravedad a Fileas G. tras descerrajarle tres disparos con una escopeta la medianoche del pasado 1 de septiembre en plena calle de Alfafar se ha entregado este lunes a la Guardia Civil. El 'Mejicano' se presentaba a primera hora de la mañana en el cuartel de Patraix acompañado de un abogado penalista que asumirá su defensa, tras dos semanas fugado de la Justicia. Durante todo este tiempo, el ahora detenido permanecía oculto en una vivienda, plazo en el que habría estado analizando la manera de ponerse a disposición de las autoridades con la esperanza de que de cara al juicio se le pueda aplicar la atenuante de colaboración tardía, lo que le podría suponer una rebaja de la pena de cárcel.

Después de disparar a bocajarro hasta en tres ocasiones contra su víctima y propinarle varios golpes en la cabeza con la culata del arma con la que ejecutó las detonaciones, el ahora detenido escapó en compañía de Sergio M., el joven de 23 años que se encontraba con él en el momento de la trifulca, esquivando el amplio despliegue que la Policía Local de Alfafar y la Guardia Civil establecieron en el municipio, y en algunas localidades vecinas, para darles caza.

El joven que huyó con él está en prisión

El acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, que fue identificado desde el inicio por los investigadores de la Policía Judicial, seguía los pasos de su acompañante, quien veinticuatro horas después del tiroteo se entregaba en el cuartel de Patraix de la Guardia Civil acompañado de su letrado, Alfredo Escudero. A pesar de que el joven alegaba que el arma era del 'Mejicano', y que fue él quien se la arrebató, el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, en funciones de guardia de incidencias, acordaba tras pasar a disposición judicial su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como investigado en una causa de homicidio en grado de tentativa.

El magistrado adoptaba esta decisión solicitada por el Ministerio Fiscal al entender que existe riesgo de fuga "a la vista de los indicios de criminalidad recogidos en el atestado policial, y que apuntan a que el investigado podría haber actuado conjuntamente como presunto coautor, cooperador necesario o, en su caso, bajo dolo eventual, en los hechos junto al autor material de los disparos", informaban fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

"Se volvió loco y empezó a disparar"

Los hechos por los que ahora ha sido detenido Pedro B., ocurrieron la medianoche del pasado 1 de septiembre, sobre las 23.30 horas, en la calle Pintor Sorolla de Alfafar, cuando este estaba manteniendo una acalorada discusión con Fileas G., con quien se había peleado la noche anterior, según apuntaron algunos testigos a este diario. Tras amenazarle con un machete, el autor de los disparos entró en la casa en la que vivía de okupa el joven con el que huyó, cogió una escopeta y al salir le descerrajó tres tiros a sangre fría en el hombro, la pierna y el glúteo, causándole lesiones de gravedad que le afectaron a algunos órganos vitales.

Momento en el que la Guardia Civil accede a la vivienda donde el autor de los disparos escondió el arma. / José Manuel López

Un familiar de la víctima le prestó las primeras asistencias practicándole sendos torniquetes en el hombro y la pierna. "Se volvió loco y empezó a disparar", relataba en declaraciones a este diario. A su llegada al Hospital La Fe de València, donde el herido por arma de fuego fue evacuado de urgencia, este tuvo que ser intervenido hasta en dos ocasiones dada a la gravedad de las heridas causadas por el impacto de las balas. La víctima continúa ingresada en el citado centro hospitalario aunque evoluciona favorablemente al salir del coma inducido en el que permaneció varios días.

Tras disparar a bocajarro contra su víctima y dejar el arma en la casa, el pistolero huyó de la zona del crimen junto a Sergio M., el joven que un día después acudía junto a su abogado al cuartel de Patraix para entregarse. Desde el momento en el que se produjo en intento de homicidio, más de medio centenar de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local cercaron la vivienda y las calles adyacentes con un estricto dispositivo de seguridad ante la mínima posibilidad de que el agresor pudiera estar atrincherado en el interior.

Dos pistoleros continúan fugados

Después de más de quince horas de tensión, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil asaltaban la vivienda tras conseguir el auto judicial que los autorizaba a ello, confirmando la hipótesis de que se había fugado. Durante la inspección ocular de la vivienda, los investigadores hallaron el machete y la escopeta con la que el ahora detenido había disparado a su víctima, así como diverso material que le incrimina directamente.

Patrullas de la Guardia Civil durante el cerco a la calle donde se produjo el tiroteo en Alfafar. / JM LOPEZ / LEV

La detención del autor del tiroteo de Alfafar y el ingreso en prisión provisional del joven que huyó con él suponen las primeras detenciones relacionadas con la oleada de tiroteos que sacudió a la comarca de l'Horta Sud en una semana negra, tres en apenas ocho días y en un radio de diez kilómetros. Los otros dos pistoleros que mataron a tiros a sendos hombres en Alaquàs y Xirivella, permanecen fugados de la Justicia.

La Policía Nacional mantiene desplegados diversos controles por València y su área metropolitana para poder dar caza a los dos acusados, quienes ya están identificados. Se trata de Francisco C., autor del crimen de Alaquàs, y Juan M., alias 'el Morcilla', autor del asesinato a tiros de Daniel M. en Xirivella.