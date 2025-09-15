Roban más de 48.000 euros en bolsos y joyas a una turista en el aeropuerto de Manises

Bolsos de alta gama, joyas y diversos efectos valorados en su conjunto en 48.000 euros y cerca de 6.000 euros en efectivo. Es el botín que tres ladrones robaron a una turista que se encontraba en el aeropuerto de Manises, aprovechando un descuido de la víctima cuando se disponía a alquilar un vehículo.

Los presuntos autores de este delito de hurto, dos hombres y una mujer de entre 41 y 69 años, fueron detenidos en la AP-7, a la altura de Tarragona, gracias a una actuación conjunta llevada a cabo por la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra.

Se fugaron en un coche de alquiler

Nada más tener conocimiento de los hechos, la Policía Nacional inició una investigación cuyas primeras pesquisas hacían sospechar que los autores de estos hechos formaban parte de un grupo itinerante. Es por ello que se pusieron en contacto con los Mossos d'Esquadra para compartir las características del turismo en el que se tenía la sospecha que pudieran habían huido los ladrones.

Tal y como pudieron comprobar posteriormente, los presuntos autores del hurto se fugaron en un vehículo de alquiler que finalmente fue localizado e interceptado por el cuerpo de seguridad catalán en la autopista AP-7, a la altura de la provincia de Tarragona.

Tras dar el alto al coche sospechoso, los agentes procedieron a practicar un registro del turismo. Fue en este momento cuando se percataron que en su interior se hallaba todo el material que le había sido sustraído a la turista en el aeródromo valenciano.

Le robaron 5.820 euros en efectivo

En total, los investigadores intervinieron y recuperaron todos los bienes robados, entre ellos 5.820 euros en efectivo, joyas, relojes, bolsos de lujo y diversos dispositivos electrónicos. Además, decomisaron ganzúas y billetes falsos de 100 euros.

Es por ello que los agentes detuvieron a los tres sospechosos, dos hombres y una mujer de entre 41 y 69 años, como presuntos autores de un delito de hurto.

Según pudo confirmar posteriormente la policía, todos ellos acumulan antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. Los tres arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial, que determinará en funciones de guardia las medidas cautelares que se les imponen a la espera de la celebración del juicio.