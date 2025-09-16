Investigado por homicidio el camionero que causó un accidente mortal en Paterna

La Guardia Civil ha enviado al juzgado como investigado por un homicidio imprudente a un camionero de 46 años que, en agosto pasado, causó un accidente en el que falleció una mujer de 73 años en la V-30, en Paterna. El siniestro se produjo en esa vía rápida cuando el tractocamión que conducía el ahora imputado se llevó por delante el coche de la víctima, estacionado en el arcén por una avería, en cuyo interior esperaba a la grúa su conductora, fallecida en el siniestro. El investigado dio positivo en la prueba de detección de drogas al volante.

La imputación formal se ha producido ahora, después de que el equipo de Policía Judicial de Tráfico que investiga los accidentes en la demarcación de la Guardia Civil recibiese los resultados definitivos de las pruebas de detección de drogas y alcohol a las que fue sometido el conductor del camión tras el siniestro, pruebas que se realizan siempre que se produce un siniestro con consecuencias para las personas.

En un primer momento, nada más producirse el accidente, la patrulla del Subsector de Tráfico de València ya solicitó a sus compañeros que acudieran y sometieran al conductor a esas pruebas, la de detección alcohólica por medio de aire espirado y la prueba salival de drogas. En ese momento, dio negativo en alcohol, pero positivo en la segunda, aunque la Comandancia de València no ha aclarado a qué sustancias estupefacientes concretas en el comunicado emitido este martes.

El laboratorio confirma: había drogas

Siguiendo con el protocolo, se solicitó una segunda prueba de verificación, que se realizó en el laboratorio de referencia concertado por la Dirección General de Tráfico, cuyos resultados son los que se han obtenido ahora y que han derivado en la imputación como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave por el que es investigado por el juzgado de Paterna que estaba de guardia el día del accidente, el 8 de agosto pasado.

Tal como publicó entonces Levante-EMV, el siniestro se produjo pasadas las 13.00 horas del 8 de agosto, en la V-30, dentro del término de Paterna al chocar el tractocamión con la parte trasera del coche de la víctima mientras estaba parado en el arcén y su dueña esperaba una grúa tras sufrir una avería. En ese momento, se desplazaron al lugar medios sanitarios que nada pudieron hacer por la mujer, ya que falleció en el acto como consecuencia de las lesiones mortales que le ocasionó el impacto del camión.

No quedarse nunca dentro del coche

La Guardia Civil ha reiterado en ese comunicado que, en caso de accidente, todos los ocupantes deben abandonar por seguridad el vehículo y situarse fuera de la calzada y del arcén, en un sitio seguro y fuera de la trayectoria de una posible salida de vía o de la trayectoria del propio coche en caso de que otro vehículo, como ocurrió en este caso, acabe impactando con el propio por despiste.

La Comandancia también recuerda en esa nota de prensa que el Código Penal prevé una pena por el delito de homicidio por imprudencia grave que puede alcanzar los cuatro años de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores hasta seis años.