El coche que arrolló en Calp a una madre y a su hija de 20 días, que ha fallecido, sufrió una avería mecánica que todavía está por determinar pero que provocó que el freno de mano, aunque estaba activado, fallase. La Guardia Civil ha visionado las cámaras de un chalé y se ve perfectamente que el dueño del coche lo aparcó y lo dejó inmovilizado. Pero, pasados unos cinco minutos, el vehículo empezó a moverse y, dado que esta calle de la partida Empedrola II tiene una fuerte pendiente, cogió en seguida velocidad. El coche atropelló a la madre, de 37 años, y a la pequeña, que iba en el carrito de bebé. Caminaban por la acera. El accidente lo presenciaron el padre y el otro hijo, de 5 años. La familia había salido a pasear por la zona. Allí vive la abuela de los niños.

La marca rectangular de donde quedó volcado el coche / A. P. F.

Las marcas que se han dibujado en la calzada reconstruyen perfectamente cómo ocurrió el desgraciado accidente. Los investigadores, cuando inspeccionaron el coche, que quedó volcado en un extremo de la empinada calle, comprobaron que el chivato del freno de mano estaba encendido. Por tanto, a la espera de las pruebas periciales (tardarán unos 20 días), se atribuye que el coche aparcado rodara por la calle a que sufrió una avería mecánica que anuló el freno de mano.

La madre resultó gravemente herida. Evoluciona bien, aunque permanece en la UCI del hospital de Dénia y su pronóstico es reservado. La pequeña falleció en el hospital.

Tres días de luto

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha decretado tres días de luto por la muerte de la bebé de 20 días y de una niña de 4 años que falleció en el Hospital General de Alicante, donde permanecía ingresada tras caer de un quinto piso en la avenida Diputación del municipio.