Juzgan a cuatro personas por lucrarse 2,5 millones de euros con la venta de caliqueños

Los cuatro acusados de un delito continuado de contrabando de tabaco por elaborar y comercializar entre 2013 y 2016 puros caliqueños por valor de dos millones y medio de euros se enfrentan a cuatro años y medio de cárcel. Esa es la pena que el Ministerio Fiscal solicita inicialmente para los procesados, quienes, según consta en el escrito de la acusación, empleaban a trabajadores de forma irregular para confeccionar los cigarros, que elaboraban sin licencia, sin abonar los impuestos correspondientes ni respetar los controles estatales.

Asimismo, durante el ejercicio de la actividad ilícita, los acusados habrían estafado a la Hacienda Pública 798.041 euros, por lo que la Fiscalía pide además que se les imponga el pago de una multa por un importe que supera los cinco millones de euros.

Tres de ellos admiten los hechos

Durante el juicio celebrado este martes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, tres de los acusados han reconocido los hechos que se les imputan. El cuarto de ellos, el propietario de dos restaurantes en los que presuntamente se vendía la mercancía y que constaba como uno de los principales clientes en el libro de contabilidad donde registraban las ventas, se ha desmarcado y ha accedido a responder únicamente a las preguntas de su abogado.

Durante su declaración, ha admitido que conocía a una de las acusadas, a la que llamaba para hacer pedidos, aunque ha alegado que "eran cantidades pequeñas para consumo propio". Niega también que las dos cajas que la acusada entregó en uno de sus locales fuera para él. "Los dejó para que los recogiera un tal Vicente". En este sentido, ha asegurado que su local, en plena autovía a escasos kilómetros de la Font de la Figuera, "es un punto muy frecuentado donde mucha gente deja incluso paquetes de mensajería para recoger". El hombre ha reiterado que durante los registros practicados en sus locales no se halló cigarro alguno.

Transportaban los pedidos ellos mismos

Según ha relatado el Guardia Civil que asumió la instrucción del caso, la investigación de estos hechos se inició tras detectar un incremento en la venta de caliqueños y tabaco picado en la comarca de la Canal de Navarrés, una zona donde la fabricación ilícita de puros está muy extendida. Durante las investigaciones, los agentes sorprendieron a los acusados entre 2013 y 2016 en diversas ocasiones transportando grandes cantidades de puros caliqueños, tabaco picado e industrial.

Concretamente, el 9 de septiembre de 2013 uno de los acusados fue interceptado con 300 paquetes con 6.000 puros, por valor de 2.400 euros. Entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, fueron sorprendidos en otras tres ocasiones con grandes cantidades de tabaco. Por estos cuatro hechos, Aduanas les impuso una sanción administrativa por contrabando. Sin embargo, meses después, el 29 de julio de 2016 fueron nuevamente sorprendidos transportando 30.103 puros caliqueños, 1.083 puros caliqueños pequeños, 5.680 caliqueños medianos y 23.340 pequeños.

Durante la entrada y registro de las viviendas en la que los acusados confeccionaban los productos, empleando a trabajadores de forma irregular para confeccionar los cigarros y "sin abonar los impuestos correspondientes ni respetar los más mínimos controles de las autoridades", la Guardia Civil intervino gran cantidad de puros y picadura de tabaco, así como multitud de herramientas y productos destinados a la elaboración y secado de las labores del tabaco, todo ello por valor de 899.058 euros.

Defraudaron 800.000 euros a Hacienda

Según sostiene la Fiscalía, los clientes realizaban pedidos por teléfono y recibían la mercancía en sus respectivos destinos trasportándola los encausados en sus propios vehículos. Además, abastecían a dos restaurantes en los que también se comercializaban sus productos. En total, la acusación pública calcula que durante el periodo de actividad el material intervenido y comercializado asciende a 2.509.505 euros. Asimismo, estima que en este periodo defraudaron a Hacienda 798.041 euros.

De ahí que solicite para cada uno de los cuatro acusados una pena de cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de contrabando de labores de tabaco. Además, pide que se les condene al pago de una multa de 5.019.010 euros. El juicio continuará hasta el próximo jueves en la Ciudad de la Justicia de València