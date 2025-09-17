Buñol y Requena se quedan sin club cannábico por sentencia judicial

El Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado la disolución de una asociación cannabica creada en Murcia que en julio de 2016 expandió su actividad abriendo dos delegaciones en Buñol y Requena. Desde su apertura y hasta mayo de 2019, una decena de personas implicadas en esta actividad vendían de forma indiscriminada hachís y marihuana entre los socios con el único requisito de inscribirse en una lista, pagar una cuota anual y abonar el precio correspondiente a la dosis que adquirían.

Por estos hechos el Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente para los diez acusados penas de prisión de entre cuatro y cinco años por un delito contra la salud pública y dos delitos de asociación ilícita. Durante el juicio celebrado por conformidad este miércoles en la ciudad de la Justicia de Valencia, todos los encausados han admitido los hechos que se les imputan. El principal acusado, el hombre que fundó la asociación e impulsó las delegaciones valencianas, ha asumido toda la responsabilidad y se ha autoinculpado sosteniendo que los locales "los llevaba yo solo". "Todos los papeles llevan solo mi nombre y están firmados por mí", ha remarcado ante la Sala.

Dos acusados, absueltos

El gerente, que se enfrentaba a cinco años de cárcel, finalmente ha sido condenado a un año y once meses de prisión al apreciarse las atenuantes de alteración psíquica y dilaciones indebidas. Asimismo, tendrá que pagar una multa de 37.900 euros como responsabilidad civil subsidiaria por el delito contra la salud pública y 1.440 euros por los de asociación indebida. El hombre, que acumula dos sentencias condenatorias por sendos tribunales murcianos por hechos relacionados, evita entrar a la prisión siempre y cuando no vuelva a delinquir durante los próximos tres años. Además, no podrá ejercer empleo o cargo público durante los próximos cuatro años.

Tras asumir toda la responsabilidad, su padre y su pareja, quienes estaban registrados como director y tesorera del "Proyecto Némesis", han sido absueltos de todos los cargos que se les imputaban. Los otros siete acusados, por su parte, han sido condenados a un año y seis meses de prisión como autores de un delito contra la salud pública y otro de asociación indebida. A pesar de que el Tribunal aprecia la atenuante de dilaciones indebidas, impone para cuatro de ellos el pago de una multa de 26.700 euros. Para los otros tres, rebaja la sanción a 11.200 euros. Todos ellos, que se enfrentaban inicialmente a cuatro años de cárcel, evitan entrar en prisión siempre y cuando no vuelvan a delinquir durante los próximos dos años. Además, han sido sancionados con 1.200 euros por el delito de asociación indebida. La sentencia, ya en firme tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, es definitiva y no se podrá recurrir.

Bastaba con inscribirse en una lista

Los hechos que han sido juzgados este miércoles se remontan a julio de 2013, cuando el principal condenado constituyó una asociación cannabica inscrita en el Registro General de Asociaciones de Murcia en cuya junta directiva constaban su pareja y su padre, también imputados en esta causa, pero finalmente absueltos. En julio de 2016 modificaron los estatutos de la referida asociación y se inscribieron en el Registro Nacional de Asociaciones cambiando su radio de acción de nivel regional a nacional. Para continuar con su actividad, la asociación abrió dos delegaciones en Buñol y Requena en las que el resto de implicados en esta causa participaban como encargados o empleados.

Según han reconocido durante el juicio, desde el mes de marzo de 2019, los ahora condenados actuaban bajo el amparo de la constitución de una asociación aparentemente legal para distribuir de forma indiscriminada marihuana y hachís entre los socios, sin más control que el de inscribirse en una lista, pagar una cuota anual y suministrarse de tales sustancias estupefacientes cuantas veces lo solicitaban, pagando su precio por ella, e incluso llegando a informar a los socios de que tenían la posibilidad de transportar la droga de manera lícita con un formulario denominado "módulo de transporte".

Localizaron 7,5 kilos de diversas variedades

En el mes de mayo de 2019 se practicaron sendos registros en los locales de Requena y Buñol. En uno de ellos se localizaron más de 5.300 gramos de distintos tipos de marihuana de diversos porcentajes de pureza por un valor de venta al por menor de 26.646 euros. En el otro local se hallaron más de 2.200 gramos de más de una quincena de variedades de cannabis de distinta pureza con un valor económico en el mercado ilícito de 11.113 euros. Además, en los locales se aprehendieron diferentes recipientes como botes de cristal, tuppers o cajas de madera, que se utilizaban para almacenar la marihuana en función de su variedad.

Durante el registro, los agentes también localizaron numerosa documentación, como libros de contabilidad, listado de deudores, registro de socios y consumos, así como los módulos de transporte seguro, además de 858 euros en billetes y monedas en la zona del mostrador. En el momento de la actividad, el principal acusado padecía un trastorno esquizoafectivo que no le impedía comprender la ilicitud de su comportamiento, pero sí que le produce una disminución relativa en cuanto a sus facultades volitivas.