ROBO A MANO ARMADA
Detenidos dos hombres, uno de ellos menor de edad, por atracar tres tiendas a punta de pistola en Madrid
Atacaron un supermercado, una tienda de alimentación y un negocio de telefonía móvil
Los asaltantes acudían en los locales por la mañana y amenazaban a los empleados con un arma corta. Uno de ellos resultó herido
Fushan Equiza
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, uno de 38 años y otro menor de edad, por asaltar tres establecimientos comerciales con arma de fuego en Villa de Vallecas, Madrid. Los arrestados, de nacionalidad peruana, actuaban por las mañanas, durante el horario de apertura. Entraban a los comercios: un supermercado, una tienda de alimentación local y un comercio de venta de teléfonos; cubiertos con ropa de abrigo, gorras y mascarillas para intentar ocultar su identidad.
Los arrestado cometieron los atracos con mucha violencia, tanto verbal como física. Uno de ellos portaba un arma y amenazaba a los empleados, llegando —en una ocasión— a obligar a los trabajadores a tumbarse en el suelo, mientras su compañero retiraba el dinero de las cajas registradoras. En uno de estos robos, hirieron a un trabajador que presentó resistencia, golpeándole dos veces con la culata del arma en la cabeza.
Investigación y detención de los autores
Conforme avanzaban las pesquisas, los agentes lograron identificar a los atacantes, finalizando la investigación con el registro del domicilio de uno de los autores a finales de agosto. En el interior de la vivienda encontraron el arma de fuego —una pistola— y otros materiales —como mochilas y ropa— utilizados en los atracos.
Los detenidos están acusados de tres delitos de robo con violencia e intimidación. Uno de ellos, mayor de edad, está ya en prisión. El menor de edad a pasado a disposición de la fiscalía de menores.
- Trabajadores de más de 35 años se quedan con las habitaciones de alquiler de los estudiantes
- El urbanista que diseñó València alerta de que queda suelo para 8.000 pisos y la ciudad ya no puede crecer más
- De Bailando con las Estrellas a la elección fallera del Roig Arena
- Una cámara captó que el coche que arrolló en Calp a la madre y a su hija de 20 días, que ha fallecido, empezó a moverse a los 5 minutos de estar aparcado
- Fin a la ocupación ilegal de la ermita del Garbí casi mes y medio después
- Los vecinos ganan el pulso y cierran la colmena de 24 bajos turísticos en Safranar
- La bajada de la actividad amenaza una de las textiles más longevas de Ontinyent
- Frolik, el “tinder del running” que empieza a arrasar en València