Acepta dos años de cárcel por abusar de una amiga con la que estuvo de copas en Gandia

El acusado de abusar sexualmente de una mujer, con la que estuvo bebiendo y charlando hasta altas horas de la madrugada en un chiringuito de la playa de Gandia, ha sido condenado a dos años de cárcel por un delito de agresión sexual. El agresor, que se enfrentaba inicialmente a una pena de nueve años de prisión, ha visto rebajada considerablemente la pena y evita entrar a la cárcel tras reconocer los hechos y apreciarse la atenuante de reparación del daño, al entregar antes del juicio los 10.000 euros que se le pedían para indemnizar a la víctima por los daños morales ocasionados.

La sentencia, leída in voce por el Tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia y ya en firme tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, incluye también la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 200 metros de la víctima por un plazo de cinco años y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular con menores durante este mismo periodo. Además, se le imponen cinco años de libertad vigilada a cumplir a partir del cumplimiento de la pena de cárcel.

La desnudó mientras dormía

Los hechos sucedieron la noche del 29 de agosto de 2023. Sobre las 23.30 horas, víctima y agresor salieron junto a un amigo a un pub en la playa de Gandia, donde estuvieron bebiendo y charlando hasta las 04.00 de la madrugada, hora en la que cerró el local. La mujer, que había estado bebiendo alcohol, manifestó sentirse mareada y bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, por lo que el acusado se ofreció a llevarla en coche a su apartamento.

Tras dejar antes a su amigo en el domicilio y quedarse a solas con ella, el ahora condenado se dirigió hacia el apartamento de la víctima, que se había quedado dormida en el coche. Al llegar, comenzó a desnudarla con la excusa de que estaba dormida y borracha. Al dejarla en la cama, empezó a abusar sexualmente de ella tocándole los genitales. A pesar de que el Ministerio Fiscal sostenía en el escrito de acusación que el hombre llegó a penetrarla sin consentimiento, este último hecho se ha excluido de la sentencia al no quedar suficientemente acreditado.

La víctima sufre ansiedad reactiva

Como consecuencia de los abusos que sufrió, la mujer estuvo expuesta a un evento estresante que le ha generado en ansiedad reactiva. Es por ello que reclama el pago de una indemnización que, según han acordado las partes, será de 10.000 euros. Esta cantidad ya fue depositada por el ahora condenado antes de la celebración del juicio. De ahí que el juez aprecie la atenuante de reparación del daño.

Tras reconocer los hechos y pactar con las acusaciones, el hombre ha sido condenado a dos años de cárcel por un delito de agresión sexual, la pena mínima que supone, además, una importante rebaja frente a los nueve que solicitaba inicialmente la Fiscalía. El hombre consigue así evitar la entrada a prisión, siempre y cuando no vuelva a delinquir durante el tipo de condena.

Asimismo, tampoco podrá comunicarse ni aproximarse a menos de 200 metros de la víctima durante los próximos cinco años, mientras que permanecerá en libertad vigilada otros cinco años a partir del cumplimiento de la pena de cárcel. Al alcanzarse por conformidad, la sentencia es definitiva y no se puede recurrir.