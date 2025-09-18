El juez rechaza incluir el testimonio de dos testigos del accidente en el que fallecieron el expresidente de Feria Valencia y su mujer

El juzgado que investiga el accidente de tráfico en el que fallecieron el expresidente de Feria València, Antonio Baixauli, y su esposa, ambos de 83 años de edad, considera que existe material incriminatorio "suficiente" contra el conductor del vehículo implicado en el siniestro, quien dio positivo en el control de alcoholemia que se le practicó tras el trágico suceso. Así consta en la resolución emitida por el magistrado como respuesta a la petición del abogado del acusado, que pedía incluir la declaración de dos testigos más en el procedimiento.

En dicho documento al que ha tenido acceso Europa Press, el juez señala que el material probatorio de carácter incriminatorio que obra en la causa es "suficiente", a la espera del informe que resta por confeccionar por la Unidad Investigadora de Seguridad Vial de Alicante de la Guardia Civil para pasar a la fase intermedia, con independencia de lo que puedan manifestar los testigos que propone la parte, quienes serán oídos en la fase del juicio oral.

El acusado alega que el coche "salió de repente"

Tal y como informó Levante-EMV, el siniestro tuvo lugar la tarde del 19 de enero, sobre las 18.45 horas, a la altura del número 42 de la calle Vicente Baldoví, en la carretera de acceso a la pedanía de El Palmar. Un joven conductor de 22 años supuestamente atropelló a la mujer del expresidente de Feria Valencia, que acababa de bajar del coche para tirar la basura. Seguidamente se produjo una colisión fronto-lateral del turismo que conducía el joven, un BMW, sobre un turismo Seat, conducido por el expresidente de Feria Valencia. El matrimonio resultó fallecido como consecuencia de la violenta colisión.

Una vez realizadas las pruebas de alcohol y drogas, el conductor del BMW dio positivo en alcohol. Según el atestado policial incorporado a la causa, una primera prueba arojó un resultado de 0,71 mg/l de alcohol en aire aspirado y, en la segunda, 0,69. El joven fue detenido como supuesto autor de dos delitos contra la seguridad vial --conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y conducción temeraria-- y de otros dos delitos de homicidio por imprudencia.

Tras pasar a disposición judicial, el juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, en funciones de guardia, acordaba su puesta en libertad con las medidas cautelares de prohibición de conducción de vehículos a motor y quedó investigado en una causa abierta por dos delitos de homicidio imprudente y un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Durante su comparecencia ante el juez, el arrestado manifestó que el día de los hechos había tomado dos copas de vino en la comida, que fueron unas tapas y un arroz, según informa la agencia de noticias.

El coche siniestrado en la carretera de El Palmar. / Levante-EMV

El acusado aseguraba que esa tarde circulaba por la carretera de El Palmar, "a unos 30 o 35 kilómetros/hora" cuando le salió "de repente" un vehículo de un camino de tierra e intentó frenar, pero le golpeó. Asimismo, esgrimía que esperó en su coche a la policía e insistió en que solo había tomado dos copas de vino. Alegó, además, que esa carretera era estrecha y que si pasaban dos coches casi se chocarían. También dijo que en el momento inmediato al accidente era imposible que estuviera adelantando porque era un camino "muy estrecho".

Circulaba a una velocidad "inapropiada"

Frente a su testimonio, uno de los testigos que compareció ante el juez manifestó que la velocidad del vehículo del joven investigado cuando pasó por delante suya era de 60 o 70 km/h, según su apreciación. Asimismo, manifestó que el conductor circulaba chirriando ruedas, algo que le llamó la atención y le hizo girarse y fijarse en el vehículo, que iba circulando por un tramo recto de unos 300 metros desde la plaza del pueblo hasta donde acaba la calle donde está el Restaurante La Perleta Valenciana.

Afirmó, además, que el vehículo iba a una velocidad "inapropiada" para el tipo de vía y "generando peligro para los viandantes que pudieran cruzar la misma". El tiempo que estuvo el testigo en el lugar del accidente pudo constatar que ni el conductor del BMW ni su acompañante se acercaron al lugar donde estaba el vehículo con el que habían impactado y, tras la llamada telefónica que hizo el conductor, ambos se quedaron en su coche fumándose un cigarro. "No se acercaron al vehículo ni preguntaron a los que estaban allí", añadió.