El agresor de su cuñado quería recuperar el puesto de jefe del lavadero en Sant Joan, ocupado por su hermano

El hombre de 53 años fallecido este pasado miércoles tras cortarse el cuello con una navaja después de golpear a su cuñado con un bate de béisbol en un lavadero de Sant Joan d’Alacant había sido con anterioridad responsable del establecimiento y tras regresar del extranjero quería recuperar el puesto de encargado, que ahora lo ocupaba su hermano por recomendación suya, según los datos recabados por la Guardia Civil, que investiga el caso tras la agresión.

El hermano del fallecido estaba en el autolavado, pero se encontraba en otra zona del establecimiento cuando fue agredida su pareja, que también trabaja en el mismo establecimiento.

La investigación que realiza el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sant Joan d’Alacant ha desvelado que el hombre fallecido tras autolesionarse con una navaja y causarse heridas en el cuello que le provocaron la muerte ya había estado trabajando con anterioridad en el autolavado de vehículos donde se produjo la agresión, situado junto al hipermercado Carrefour de Sant Joan. Fuentes cercanas al caso han explicado a este diario que el hombre dejó su puesto de trabajo como encargado para irse al extranjero a emprender otra aventura laboral y recomendó a su hermano para ocupar su lugar en la empresa.

El hombre regresó del extranjero y este pasado miércoles iba a incorporarse al lavadero para trabajar, aunque no en el mismo puesto de trabajo de encargado, como pretendía. Su hermano está ejerciendo de responsable del establecimiento y no le dieron la opción de recuperar su puesto, según los primeros datos recabados por la Guardia Civil.

Agresión con un bate

No ha trascendido si el agresor mantuvo alguna discusión días antes con su cuñado o con su hermano sobre la situación laboral, pero todos los indicios apuntan a que el fallecido no aceptó su nuevo estatus y el agredido ha señalado que el ahora fallecido le culpaba a él. Este pasado miércoles debía presentarse a trabajar y a media mañana acudió al lugar, pero con otras intenciones. Armado con un bate de béisbol, se dirigió hasta donde estaba su cuñado y comenzó a golpearle en repetidas ocasiones sin mediar palabra alguna, según señalaron varios testigos a los agentes.

Cuando varias personas trataron de frenar la agresión, el hombre ahora fallecido les pidió que le dejaran que se iba a cortar el cuello. Y así lo hizo. Comenzó a autolesionarse con un arma blanca y cuando los testigos se acercaron para intentar que cesara en su acción siguió acuchillándose. El hombre fue desangrándose y caminando hasta caer herido en el suelo, donde un enfermero que presenció los hechos trató de auxiliarle. El hombre sufrió una hemorragia grave por dos cortes en el cuello y fue evacuado aún con vida al hospital, donde falleció poco después de su ingreso.

La víctima fue atendida de los golpes pero las heridas sufridas en la cara y la cabeza no eran graves, según fuentes cercanas a la investigación.