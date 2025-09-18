Detenida una joven en Gandia que denunció una falsa estafa con el alquiler para no irse del piso que ocupaba
Afirmó a los agentes que había formalizado un contrato de alquiler y pagado 7.000 euros para arrendar la vivienda
María Gonzláez
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gandia a una mujer de 24 años como presunta autora de los delitos de falsedad documental, simulación de delito y ocupación de bien inmueble. La joven supuestamente denunció de forma falsa haber sido estafada con el alquiler de una vivienda, en la que realmente residía como ocupa, con el objetivo de no abandonarla, según ha informado la Policía en un comunicado.
La ahora detenida denunció ante la Policía Nacional que buscaba un piso de alquiler y, tras visitar uno, formalizó con el supuesto propietario un contrato de arrendamiento y abonó 7.000 euros en efectivo, adjuntando a su denuncia el presunto contrato.
Posteriormente, el legítimo propietario, a través de un representante, le habría informado de que se encontraba como ocupa en el domicilio y, según la ahora arrestada, le rebajó la potencia de luz, le rompió los contadores de agua y contrató a una empresa de desocupación a fin de lograr que abandonase la vivienda, según su versión.
Confesó que había mentido
Agentes de la Policía Nacional acudieron al domicilio, tras ser alertados por el propietario cuando se percató de que le habían ocupado la vivienda y en ese momento la joven les manifestó que había sido estafada con el alquiler y que abandonaría la vivienda "lo antes posible".
Las investigaciones de los agentes permitieron averiguar que el contrato de arrendamiento presentado por la denunciante era falso, ya que las firmas habrían sido realizadas por la joven y los datos del presunto arrendador no se correspondían con los de ninguna persona.
Finalmente, la propia joven manifestó voluntariamente a los policías que todo lo relatado en su denuncia era falso y que la interpuso para evitar su salida de la vivienda que había ocupado. Por todo ello, los agentes la detuvieron como presunta autora de los delitos de falsedad documental, simulación de delito y ocupación de bien inmueble. La arrestada ha sido puesta en libertad una vez oída en declaración, tras ser advertida de la obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.
