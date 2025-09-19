Sucesos
Detenido por matar a otro hombre en Lleida tras pelearse por llevar los perros sueltos
La víctima sufrió una perforación de pulmón y murió cinco días después en el hospital
Germán González
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 36 años en Lleida por un delito de homicidio por imprudencia grave. Sobre las 5:30 de la madrugada del pasado 12 de septiembre, la víctima, un hombre mayor jubilado y vecino de la localidad, salió a pasear con sus tres perros por la zona de los barrios de Cappont y la Bordeta.
En el camino se encontró con otro vecino de la zona que paseaba a dos perros y que afeó a la víctima que llevara a los suyos desatados. En la discusión este vecino empujó al jubilado y lo tiró al suelo. Fuentes policiales remarcan que el sospechoso tenía más fuerza que la víctima.
Pese a las heridas que sufrió, el jubilado llegó como pudo a su casa y de allí la familia lo llevó a un centro médico. Tenía cinco costillas rotas y una de ellas le había perforado el pulmón. Por eso lo ingresaron de urgencia. La salud se agravó y murió en el hospital el 17 de septiembre.
Ante esta situación los agentes abrieron una investigación e identificaron al sospechoso que fue detenido este viernes por la tarde. Se espera que pase a disposición de los juzgados de guardia de Lleida el sábado acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camión destroza el puente del 'escalextric' de Gandia y obliga a cortar la N-332 y el acceso a la playa
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia
- Malestar vecinal por el cambio de placa en el Puente de la Solidaridad
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delicuencia
- Dos jóvenes crean una startup para solucionar la falta de conductores en la Comunidad Valenciana
- Alerta vecinal por la retirada de amianto en Moncada: 'Tenemos que cerrar ventanas, pero el mercado está con las puertas abiertas