Se entrega a la Guardia Civil el hombre atrincherado en un piso en Ibiza

El hombre atrincherado en su piso en Siesta, en el municipio de Santa Eulària (Ibiza), se ha entregado a la Guardia Civil, según han confirmado desde el Ayuntamiento del municipio.

El suceso ha despertado la alarma este viernes por la mañana entre los vecinos de la zona, que han visto cómo el barrio se llenaba de coches de Policía y Guardia Civil y se acordonaba un edificio de la calle Violetas. En la zona también había un helicóptero de la Benemérita, que ha trasladado desde Palma al mediador que ha intervenido para que el hombre saliera del domicilio.

El motivo del despliegue policial era que un hombre, presuntamente armado, se había encerrado en su piso.

El individuo ha permanecido atrincherado hasta las 15 horas, cuando se ha entregado voluntariamente a los agentes después de que la Guardia Civil, a cargo del operativo, enviara hasta el lugar a un negociador.

Al parecer se trata de un vecino de 88 años y, según testigos presenciales, el hombre iba armado con una escopeta de balines.

Por el momento se desconoce si había más personas en la vivienda y cuáles eran las intenciones del hombre.

En el dispositivo han intervenido el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local.

Un campo de fútbol convertido en helipuerto

El campo de fútbol de la Peña Deportiva de Santa Eulària ha sido la base de aterrizaje del helicóptero de la Guardia Civil que ha traído desde Palma al mediador que ha convencido al hombre de que depusiera su actitud. El helicóptero le ha recogido también en el campo para volver a llevarle a Mallorca. El aterrizaje y el despegue ha despertado gran expectación entre las personas que se encontraban en el campo, tanto jugadores como familias. Todos los entrenamientos de la tarde han tenido que suspenderse, al menos los que eran antes de las cinco y media, que es a la hora que tenía previsto el despegue el helicóptero.